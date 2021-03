Bermen langs scholierenroute Eext vol afval, Astrid vult zes zakken

Tijdens het wandelen met de hond viel het Astrid op dat er wel erg veel afval langs de weg lag. Zonde, helemaal omdat de weg dwars door groen gebied met een hoop bomen loopt.

Scholierenroute

Ze besloot zelf aan de slag te gaan om de troep op te ruimen en kwam van alles tegen. "Veel verpakkingen van koekjes en pakjes drinken. Verder heel veel blikjes energiedrink en bier, maar ook bijzondere dingen als een zwangerschapstest en een stanleymes", zegt Astrid. Ook fastfoodverpakkingen komt ze vaak tegen. In totaal kwam ze na slechts een kilometer rapen thuis met zes volle vuilniszakken vol met afval.

De vele etens- en drinkverpakkingen in de berm komen volgens Astrid van scholieren. "Het is de route naar Assen dus veel pubers fietsen er langs richting school. Probeer je kinderen bij te brengen dat ze hun afval gewoon in een prullenbak deponeren en dat we met z'n allen moeten zorgen voor de natuur, want die lijdt hieronder", schrijft Astrid op Facebook.

Gemeente wil helpen

Voordat ze aan de slag ging, nam Astrid contact op met de gemeente. Ze is van mening dat die verantwoordelijk is voor het opruimen van zwerfvuil, maar ook dat burgers hun eigen troep zouden moeten opruimen. "Zo helpen we elkaar een beetje. Goed voorbeeld doet volgen, hoop ik."

Aa en Hunze was enthousiast over het idee van Astrid en leverde spullen waarmee ze het vuilnis kon opruimen. De gemeente is benieuwd of er nog meer inwoners zijn die op pad gaan met vuilniszakken en prikstokken en wil graag de materialen daarvoor leveren. "Er zijn meer mensen die dit doen en we hopen dat zij zich melden", aldus wethouder Bas Luinge.

