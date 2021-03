Wielervrienden Lindeman en Reinders herenigd bij Deense ploeg

"Ze verwachten van mij de nodige prestaties in Nederland en ze vroegen me of ik nog iemand kende die me daarbij zou kunnen helpen", verklaart Reinders. "Ik dacht meteen aan Adrie. Het is een grote sterke vent. Nederland is vlak en Denemarken is ook zo goed als vlak. Dus dat kan hij wel."

'Net als vroeger'

"Ik was er wel vrij snel uit", reageert Adrie lachend. Op z'n 35e maakt hij nu de overstap van het clubteam van de Noordelijke Wielervereniging Groningen naar de Deense continentale formatie van Riwal. "Het is een beetje zoals vroeger bij METEC. Dat is wel leuk. Ik heb zo ook weer wat meer raakvlak met mijn broertje", zegt Adrie.

Fietsenmaker

Hij is vier jaar ouder dan z'n broertje Bert-Jan die al jaren prof is en dit jaar in dienst van het Zuid-Afrikaanse Qhubeka Assos rijdt. Lindeman combineert z'n sportcarrière met een baan als fietsenmaker. Daar werkt hij 28 tot 32 uur per week. "Ik ben wel van plan om dit aantal uren te blijven werken maar misschien ga ik ze wat flexibeler indelen. En ik zal wat voorzichtiger moeten zijn met mijn vakantiedagen zodat ik vrij kan nemen voor een koers."

Stapje terug?

En terwijl Lindeman op z'n 35e nog een verrassende stap omhoog maakt, moet Reinders dit jaar een stapje terug doen. Vorig seizoen had de Deense ploeg nog een profstatus. Maar vanwege corona kwam de ploeg in financiële problemen en heeft het nu een continentale status. "Het was overal lastig. We hadden salaris ingeleverd en wat moet je er verder van zeggen", zegt Reinders.

"Ik vind fietsen gewoon leuk. Het is net hoe je het ziet, of het een stap achteruit is. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben nog steeds fulltime wielrenner. Het enige dat veranderd is is dat je nu deel mag nemen aan kleinere koersen. Maar ik denk dat dat voor mezelf wel goed is. Als alles meezit zou je dan mee kunnen doen voor de overwinning. In een profpeloton kunnen ze alle 150 hard fietsen. Dat is, met alle respect, in Nederlandse koersen wel anders".

Eerste koers

Reinders herstelt nog van een knieoperatie. Tijdens het aantrekken van z'n veters bij het schaatsen brak er een stukje van z'n meniscus af. Dat is inmiddels verwijderd. Lindeman rijdt zondag in België met de Grote Prijs Jean-Pièrre Monseré z'n eerste koers in Deense dienst.