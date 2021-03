Assistent-scheids Kevin Bodde: 'Ook bij de politie leer je dat knopje uit te zetten'

"Ik was vroeger zelf keeper. Dan droom je al van de eredivisie. Maar als je het dan als scheidsrechter mag halen. Dat is echt fantastisch", reageert Bodde enthousiast. "Het is misschien wel simpeler dan in de eerste divisie. Ze spelen wat meer gestroomlijnd waardoor je het wat makkelijker kan lezen. Maar het gaat wel een stuk sneller."

Asser Boys

Bodde is wijkagent in Meppel. Hij woont samen met zijn man in Zwolle. Maar z'n geboorteplaats Assen blijft belangrijk voor hem.

"Ik ben al vanaf mijn achtste lid van Asser Boys. Dus al 21 jaar. Ik ben hier een jaar de minst gepasseerde keeper geweest. Maar Asser Boys is voor mij de familieclub. Zo zie ik het echt. Dit is echt mijn thuis."

Elektrische vlaggen

Bodde komt aanlopen met een grote tas op rollers, volgepakt met kleding. Als scheidsrechter heeft hij altijd acht verschillende shirts bij zich. Vier met lange mouwen en vier met korte mouwen. In het geel, zwart, paars en groen. De kleur wordt aangepast op de tenues van de spelers en keepers. De vlaggen ontbreken in de tas.

"Dat is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter. De vlaggen en ook onze headsets moeten opgeladen worden. Op onze vlaggen zit namelijk een piep met een trilfunctie. Als ik op de piep druk, krijgt de scheidsrechter een trilling op z'n arm. Dan weet hij dat ik vlag. Dat is een achtervang voor als de headsets het niet doen", legt Bodde uit.

Coach Thijs Rozeboom

De 29-jarige Drent wordt in zijn vak als assistent-scheidsrechter gecoacht door Thijs Rozeboom uit Dwingeloo. Alle scheidsrechters in het betaald voetbal hebben zo'n coach. Rozeboom floot zelf drie wedstrijden in het betaald voetbal en was daarna dertien jaar grensrechter. Hij bracht Bodde op het idee om dezelfde overstap te maken.

"Ik vind scheidsrechter zijn ook superleuk. Maar het assisteren en adviseren ook. Het is een andere manier om m'n droom te bereiken en hogerop te komen. Ik denk namelijk dat ik als scheidsrechter op het niveau van de hogere amateurs was gestrand", analyseert Bodde.

'Steek die vlag maar in je reet'

De voldoening haalt hij uit het samenwerken als team. Bodde is een echte teamplayer. "Als we een goede wedstrijd hebben gehad en als het na afloop niet meer over ons gaat dan ben ik blij."

Desondanks krijgt hij heel wat naar z'n hoofd geslingerd. "Steek die vlag maar in je reet, boegeroep, er komt van alles langs." Maar Bodde heeft geleerd hiermee om te gaan. Als wijkagent heeft hij ook aan de lopende band te maken met meningsverschillen.

"Mensen hebben je meestal nodig om een beslissing te nemen. En die beslissing is niet aan beide kanten geliefd en dat is met voetbal precies hetzelfde. Als ze niet positief over je zijn, dan beginnen ze achter je rug om te schreeuwen. Bij de politie en in het voetbal leer je om dat knopje uit te zetten en voor je doel te gaan dat je wil bereiken."

'Rustiger worden'

Rozeboom begeleidt Bodde al acht jaar als coach. "Het is een hele aardige jongen en je merkt aan hem dat hij echt iets wil bereiken. Het is iemand die wil luisteren. En dan bedoel ik niet dat hij precies moet doen wat ik zeg. Maar hij staat open voor veranderingen", analyseert Rozeboom.

"Waar hij nog een stap in zou kunnen maken is rustiger worden. Hij is soms nog wel eens druk met gebaren. En soms is hij nog wat impulsief in z'n loophouding. Hij moet leren kijken naar het juiste moment. Maar daar werkt hij hard aan", besluit Rozeboom.

FC Barcelona - Real Madrid

Nu hij inmiddels een paar maanden in de eredivisie actief is heeft hij nieuwe dromen en doelen gesteld. "M'n ultieme droom is Barcelona tegen Real Madrid. Een grote Champions League wedstrijd. Maar laten we eerst maar in Nederland voor de mooie klassieker tussen Ajax en Feyenoord gaan", besluit Bodde.

Maar zover is het nog niet. Maandagavond wacht eerst het duel in de eerste divisie tussen Jong AZ en NAC.