Leerlingen Carmel College krijgen les in het FC Emmen-stadion

"Toen we hoorden dat de middelbare scholen weer open mochten zaten we natuurlijk met een ruimteprobleem", zegt Louwing Eising, rector van het Carmel College. "Om de afstand te kunnen houden moeten we steeds een klas over twee lokalen verdelen. Toen zijn we om ons heen gaan kijken waar we terechtkonden en heb ik de stoute schoenen aangetrokken en FC Emmen gebeld."

"Wij waren meteen enthousiast", vertelt Kim Arends. Arends is manager operationele zaken bij FC Emmen. "Hoe bijzonder is het dat je een bijdrage kunt leveren aan het hervatten van het onderwijs aan een groep leerlingen die al een hele tijd thuis zit en heel graag weer naar school wil." Maar ook FC Emmen heeft er natuurlijk voordeel van. "Wij willen niets liever dan in deze ruimte weer onze sponsoren ontvangen en na afloop van de wedstrijd een feestje vieren, maar dat kan nu even niet. Dan ga je kijken wat er wel kan en toen werden we benaderd door het Carmel College."

Op de foto met een speler

In het businesscafé kan een hele klas in een keer terecht. "De leerlingen van één klas krijgen hier meerdere uren op een dag les. Meestal van dezelfde docent. En elke dag komt er een andere klas", aldus Eising. De roostermakers van de school zijn aan het werk om de klassen om de beurt in te plannen, want elke scholier wil natuurlijk liever naar het stadion dan naar de eigen school.

En dan is het afwachten tot er een leerling tussenuit glipt om een selfie te scoren met een speler van FC Emmen. "Ja die kans is aanwezig", zegt Eising lachend. "Er zitten vast slimmeriken tussen die het gaan proberen", vult Arends aan. Daarom zijn er maatregelen genomen. De voetballers zitten namelijk in een zogenoemde 'bubbel' en mogen niet in contact komen met de leerlingen. Daarom zijn er verschillende looproutes, gescheiden toiletten en regelt de school zelf de schoonmaak van de ruimtes die gebruikt worden. Ook komen er toezichthouders die moeten voorkomen dat leerlingen het veld weten te bereiken.

(Tekst gaat verder onder de video)

En dus moeten de leerlingen hopen op nieuwsgierige FC Emmen-spelers. "En die zijn er", zegt Arends. Ze zullen vast wel even door het raampje kijken om te zien wat er gaande is en dan even zwaaien. Maar daar blijft het echt bij."

Als FC Emmen doordeweeks een wedstrijd moet voetballen zijn er geen lessen, zodat de club zich in alle rust kan voorbereiden. De komende weken worden de laatste dingen geregeld, zoals tafels en stoelen. Maandag over een week beginnen de lessen op een symbolische middenstip.

Meerdere scholen zoeken ruimte

Meerdere middelbare scholen kiezen voor alternatieve klaslokalen om alle leerlingen fysiek les te kunnen geven. Zo gaf het Drenthe College in Meppel eerder al les in de kerk in Meppel. Het Dr. Nassau College in Assen heeft een alternatieve plek gevonden tegenover de huidige locatie. De school huurt daar een pand van het voormalige Noorderpoort College. En het RSG Wolfsbos in Hoogeveen is aan het kijken of het de toetsen kan afnemen in theater De Tamboer.