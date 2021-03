Kijktip: Sport in beeld, het coronajaar

Omdat er dit jaar geen sportgala wordt georganiseerd wilden Sport Drenthe, de provincie Drenthe en RTV Drenthe een speciaal programma organiseren waarin sporters toch in de schijnwerpers komen te staan. Om alles coronaproof te kunnen organiseren wordt de talkshow opgedeeld in de categorieën van het gala, te weten, het sporttalent, de sportvrouw en -man en tot slot de sportploeg.

Talenten

Schaatser Remo Slotegraaf en wielrenner Tibor del Grosso zijn de talenten die bij Karin Mulder aanschuiven. Beide sporter liepen afgelopen jaar de kans mis om in hun leeftijdscategorie wereldkampioen te worden. "Ik was goed op weg en in vorm. En toen viel de droom in duigen", laat Slotegraaf weten. Del Grosso vult aan: "Je bleef toch maar doortrainen, maar toen ging het niet door. Dat was wel een klap."

Tokio

Voor atlete Andrea Deelstra bracht corona toch succes. De marathonloopster wist zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. De marge met de limiet was klein, maar dat maakt voor Deelstra niet uit. Of het nu twee of zeven seconden waren, dat is niet interessant. Het belangrijkste is, dat ik naar Japan mag."

Van Japan kan paralympiër Rick Veldkamp alleen nog maar dromen. Hij moet zich nog plaatsen als tandem-wielrenner en dat zal niet makkelijk worden, maar Veldkamp gelooft dat het kan. "Het kan altijd, maar het is even afwachten. We hebben in Nederland heel veel toppers. De opdracht is simpel, maar erg lastig. Je moet wereldkampioen worden om je te plaatsen." Tennisser Max Houkes is net terug uit Turkije. Hij woont er bijna. "Ik ben vijf weken in Turkije geweest om te spelen en te trainen. We zitten daar in een bubbel en de omstandigheden zijn beter dan in Nederland."

Sportploegen

Tot slot komen de sportploegen aan bod. DOS'46 voorzitter Haralt Lucas en commercieel directeur van FC Emmen, Ben Haverkort, leggen uit hoe lastig het is om zonder publiek te spelen en alles coronaproof te organiseren.

Naast de gesprekken aan tafel zijn er ook odes aan de sport door een viertal prominenten en zijn er ook reportages over de superprestige in Gieten, de breedtesport en het amateurvoetbal bij HZVV in coronatijd.