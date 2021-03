Hoogeveen krijgt stichting voor veteranen

Een nieuwe stichting moet voor meer bekendheid en erkenning zorgen voor veteranen uit Hoogeveen. De Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken is opgezet door Glenn Bloemberg en een aantal nadere inwoners van Hoogeveen. "Het idee is ontstaan tijdens de voorbereiding voor de herdenking van 75 jaar bevrijding vorig jaar", zegt Bloemberg. "Daar zouden militairen en veteranen uit Hoogeveen aan meedoen. Maar door corona ging dat niet door."

"Maar we kwamen er toen wel achter dat er in Hoogeveen niets bestaat voor veteranen, terwijl we in de omgeving toch twee kazernes hebben, in Assen en Havelte. En daar werken militairen uit Hoogeveen die tot op de dag van vandaag uitgezonden worden en bij terugkomst de veteranenstatus hebben", zegt Bloemberg.

Bloemberg is zelf actief dienend militair en ook veteraan. Hij is meerdere keren uitgezonden. "Het lijkt me daarom mooi om het nu op te zetten. Omdat ik nog actief dienend ben heb ik makkelijk toegang tot de twee kazernes in de buurt van Hoogeveen. Om de veteranen op de hoogte te stellen dat er in Hoogeveen een organisatie bestaat die de erkenning en waardering van veteranen wat beter in beeld wil brengen."

"Landelijk is er van alles georganiseerd en in Drenthe ook op provinciaal gebied een organisatie voor veteranen . Maar voor mensen die in Hoogeveen wonen en hun familie is dat niet altijd even geschikt. Je moet toch altijd naar een andere stad toe", aldus Bloemberg. "Je kunt ook in Hoogeveen prima dingen organiseren, bijvoorbeeld de herdenking van de bevrijding van Hoogeveen op 10 en 11 april. Het zou het heel mooi zijn als je de veteranen die in Hoogeveen wonen daarbij betrekt."

Bloemberg denkt ook aan bijeenkomsten waar de veteranen hun ervaringen kunnen delen met de burgers van Hoogeveen. "Dat ze vertellen wat ze hebben meegemaakt in het buitenland en wat dat met ze heeft gedaan, maar ook wat het betekent voor de gezinsleden die achterbleven, die kunnen vertellen wat het met ze deed toen hun partner werd uitgezonden."