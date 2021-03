FC Emmen houdt hoop levend door late gelijkmaker

De grootste opluchting na het gelijkspel van FC Emmen tegen Sparta was er bij Michael Verrips. De Emmen-doelman ging vlak voor rust gruwelijk in de fout bij de 0-1, maar werd uiteindelijk gered door de VAR en aanvoerder Michael de Leeuw. Een handsbal in de laatste minuut van de blessuretijd leverde de Drentse club een strafschop op die werd benut door de captain: 1-1.

Door het punt verkleint Emmen het gat naar plek 16 (Willem II) een klein beetje, maar de Tilburgers komen morgen nog in actie bij FC Twente. Het verschil tussen de twee rechtstreekse degradatiekandidaten bedraagt nu vier punten.

FC Emmen begon sterk en had zich al heel snel kunnen belonen met een treffer, maar Luka Adzic - die sinds zijn komst terecht werd geroemd - schoot jammerlijk over. Het was een droomkans die de wedstrijd een compleet ander beeld had kunnen geven. Nu was Sparta gewaarschuwd en speelde de formatie van Henk Fräser nog compacter en verdedigender.

Kansen kwamen er ook niet meer na die ene van Adzic. Slechts een afstandsschot van Jari Vlak was nog noemenswaardig, maar verder bleef Sparta simpel overeind.

Beide ploegen leken te gaan rusten met 0-0, maar twee minuten voor de pauze ging doelman Michael Verrips gruwelijk in de fout bij een afstandsschot van Laros Duarte: 0-1.

Na rust, met Paul Gladon voor Adzic, dwong Emmen heel lang heel weinig af en was het hopen dat de bal toch nog een keer goed zou vallen. Dat leek te lukken na zo'n 25 minuten. Gladon kaatste op De Leeuw, maar de aanvoerder zag zijn inzet op de paal belanden. Vervolgens dwong Emmen veel te weinig af en leek Verrips de schlemiel van de avond te worden. Leek, want een handsbal van Auassar betekende diep in blessuretijd een strafschop voor Emmen. De Leeuw nam zijn verantwoordelijkheid en schoot onberispelijk raak. Het betekende zijn 8e goal van het seizoen. Morgen zal blijken hoeveel die goal waard is.