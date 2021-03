Rechter: ‘Nieuw onderzoek naar van de weg halen stint’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet opnieuw laten onderzoeken of de stint in 2018 terecht van de weg is gehaald. Dat heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Nederland beslist. Bovendien hebben stint-eigenaren recht op een compensatie in de schade die zij door dit besluit hebben geleden.

De stint werd in 2018 van de weg gehaald na een ongeval met een stint waarbij vier kinderen om het leven kwamen. 117 Kinderdagopvangbedrijven en een leasemaatschappij stapten in december naar de rechter. Zij stelden de overheid aansprakelijk voor de kosten die zij hebben gemaakt, omdat dit vervoersmiddel niet meer mocht worden gebruikt. Ze maakten op eigen kosten gebruik van alternatief vervoer.

Aanvankelijk was de stint goedgekeurd. De bedrijven investeerden flink, een stint kost al snel zo'n 10.000 euro per stuk. Na het ongeval werd het gebruik van de stint eerst geschorst, omdat onderzoek moest uitwijzen of deze apparaten wel veilig waren in het verkeer. Er werd onder meer onderzoek verricht naar de remweg, de parkeerstand en het veilig tot stilstand brengen in onverwachte situaties. Op basis van dat rapport werd de stint definitief opgeborgen.

De rechter vindt dat dat onderzoek niet naar behoren is gedaan. Niet alle facetten, zoals wetenschappelijke onderzoeken die bekend zijn, zijn meegenomen. Ook vindt de rechter dat de eigenaren recht hebben op een compensatie, omdat de minister aanvankelijk de stint de weg op liet gaan terwijl die wist of kon weten dat het voertuig niet aan alle eisen voldeed. En dat bovendien de toelatingsprocedure gebrekkig was.

Na het ongeval reden zo'n 3500 elektrische bolderkarren rond in alle provincies van Nederland. Alleen Friesland Lease had al zo'n 700 stuks in beheer. Op de zitting in december stelde advocate Elisabeth Pietermaat namens het ministerie dat de gebruikers voor een financiële compensatie bij de fabrikant moeten zijn. Daar is de rechter het niet mee eens. Hoe hoog die financiële compensatie wordt kan pas worden bepaald na het hernieuwd onderzoek.

Sinds 1 december rijdt de opvolger van de stint rond, de bso-bus. Dit vernieuwde model is goedgekeurd, maar kort na de introductie vloog in Wierden (Twente) door een onbekend oorzaak een bso-bus in brand. Hiernaar loopt nog een onderzoek.

Lees ook: