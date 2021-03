Laatste puntjes op de i voor luistertocht Pauperparadijs in Veenhuizen

"Het ontzettend mooie van audio is dat er niets wordt ingevuld voor je. Je wordt geprikkeld om dingen te zien in je eigen verbeelding", vertelt Jansen enthousiast.

Wandelen door de geschiedenis

De wandeltocht van zo'n vijftien kilometer neemt je mee langs historische plekken in Veenhuizen. Zoals het grote stuk grasland waar ooit het derde gesticht zat. "Hier leefden meer dan duizend weeskinderen uit het hele land", wijst Jansen naar het stuk land. Volgens haar brengt de luistertocht de omgeving meer tot leven. Alsof datgene wat je hoort de bouwstenen zijn waarmee je in het hoofd de omgeving kunt bouwen zoals het vroeger was.

"Ik neem je in de tocht mee door Veenhuizen en laat de geschiedenis zien die in het verleden verborgen ligt. Zoals hier", wijst ze weer naar het grasveld. "Hier zie je duizend kinderen die hier niet willen zijn. Die uit hun stad zijn weggeplukt om hier in dit weesgesticht te zijn." Een van die kinderen die in de luistertocht voorbijkomen is Catootje Braxhoofden, de betovergrootmoeder van Jansen. Zij heeft ook een prominente rol in het boek het Pauperparadijs.

Suzanna Jansen testte de luisterroute alvast om alle puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten:

De tocht is volgens Jansen wandelend goed te doen: "Je bent er dan wel ongeveer een hele dag aan kwijt. Maar je kunt hem ook op de fiets doen of met de auto, al ontkom je er niet aan dat je bepaalde stukken toch echt even moet lopen." Vanaf half april is de luistertocht beschikbaar bij het Gevangenismuseum, vanaf daar starten geïnteresseerden de wandeltocht met audioapparatuur die beschikbaar is bij het museum.

'Bloedspannend'

Jansen is na een testwandeling enthousiast over de luistertocht: "We hebben net een fragment geprobeerd, dat vond ik echt bloedspannend om te kijken hoe dat in het echt werkt. Maar ik denk dat het wel werkt." Na het boek, het theaterspektakel is dit opnieuw iets dat voortvloeit uit het Pauperparadijsverhaal. Wat zo langzamerhand het levensverhaal van Jansen lijkt te worden.

"Ja, of het nu klaar is? Ik weet het niet. Ik ben nu ook druk bezig met het schrijven van andere boeken. Maar dit komt toch ook altijd weer terug. Dus wie weet. Maar als we weer iets met dit onderwerp gaan doen dan moet het wel vernieuwend zijn, het moet wel weer iets toevoegen", aldus een meer dan tevreden Jansen.