Dick Lukkien: 'Beter dan Sparta, maar te weinig afgedwongen'

"Maar we hebben onszelf in de voet geschoten door heel gemakkelijk een goal weg te geven", vervolgt de oefenmeester. "Daar hebben we heel lang achteraan gevoetbald. We hadden weliswaar veel balbezit, maar we hebben te weinig kansen gecreëerd. Toch zijn mijn spelers wel doorgegaan en uiteindelijk valt uit een penalty de verdiende gelijkmaker. Maar al met al voelt het, ondanks die late goal, wel als twee punten verliezen."

"We hadden verwacht wat Sparta deed, inzakken en zeer gegroepeerd spelen. Dan helpt een vroege goal en de kans daarop kregen we via Luka Adzic. Die bal had erin gemoeten", aldus Lukkien die direct na rust (toen het 0-1 stond) Paul Gladon bracht voor Luka Adzic. "Je weet dat Peña, naarmate hij minder in het spel voorkomt, op zoek gaat naar de bal. Daardoor ben je hem kwijt in de vijandelijke zestien. Vandaar dat ik Gladon bracht, zodat we sowieso twee spitsen in het strafschopgebied van Sparta hadden. Met die twee (Gladon en De Leeuw) hoop je dan op veel ballen vanaf de zijkanten, want daar moest het gebeuren voor ons, maar helaas gebeurde dat te weinig."