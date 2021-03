In jaar tijd 305 Drenten overleden aan coronavirus

In Drenthe zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar maart 305 mensen aan het coronavirus overleden. Landelijk zijn minimaal 15.762 mensen overleden aan Covid-19. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Op 6 maart vorig jaar viel in Nederland de eerste coronadode. Het ging om een 86-jarige man uit Hoeksche Waard.

In absolute zin waren in Emmen de meeste sterfgevallen. In die gemeente stierven 61 mensen. In Assen was het aantal sterfgevallen met 13 het laagst.

Relatief gezien ligt het sterftecijfer in de gemeente Westerveld het hoogst. Daar stierven 9,1 mensen per 10.000 inwoners. In Assen is het relatieve sterftecijfer met 1,9 per 10.000 inwoners het laagst.

Bekijk op de kaart hieronder de cijfers voor jouw gemeente: