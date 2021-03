Fiege voor start HandbalNL League: ‘Een prijs is altijd waardevol’

In anderhalve competitie gaan LIONS, Bevo, Volendam, Aalsmeer en Hurry-Up alsnog om de landstitel spelen. De vijf topteams zijn sinds januari weer in training. "We hebben de afgelopen zes weken keihard getraind", vertelt Fiege.

De hoofdtrainer uit Emmen is dolgelukkig met de HandbalNL League. "Iedereen is eraan toe. Alle teams denken kansrijk te zijn. Dan wordt het een leuke competitie."

Fitte groep

De oranjehemden openen morgenmiddag om 14:30 in en tegen Volendam. "We hebben een fitte selectie. Ik heb veel te kiezen", klinkt het opgewekt uit de mond van Fiege. Ook nieuwe gezichten Sverre Jansen, Noah van Wieringen, Bernie Vermeer - die zijn aflopende contract al heeft verlengd - en de Portugees Ulisses Ribeiro zijn inzetbaar.

De top-2 van de competitie waar eredivisionist Quintus voor spek en bonen aan meedoet speelt in een best-of-three om de landstitel. Fiege: "Een prijs is altijd waardevol. Ik heb andere coaches gehoord die daar aan twijfelen, omdat we zo'n lange tijd stil hebt gelegen. Ik zou niet weten waarom dat is. Je speelt de laatste jaren altijd met deze vijf ploegen om de prijzen."

Geen excuses

"Er zijn geen excuses te verzinnen. Ik wil niet dat wij onszelf eenmaal in de zomer op het strand iets verwijten. We moeten er nu staan en knallen. Te beginnen in Volendam", besluit Fiege.