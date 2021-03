Ontdek de Hondsrug en het Hunzedal vanaf rustige wandelpaden

De gevarieerde wandeling is opgedeeld in vijftien etappes van gemiddeld zestien kilometer. Bij elkaar laten ze de wandelaar kennismaken met een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland; de bewoningsgeschiedenis begon al in de ijstijden. Boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap: "Het is ongelooflijk verrassend, er is eeuwenlang gewoond op de Hondsrug, er is van alles gebeurd. Elke etappe heeft een totaal ander landschap."

Langs de rustige en veelal onverharde paden is het genieten van de gevarieerde natuur. Je loopt bijvoorbeeld door gebieden waar de rivier de Hunze weer kronkelt en waar jarenlang gewerkt is aan nieuwe natuurgebieden.

Het is de vijfde route in een reeks langeafstandswandelingen van Het Drentse Landschap, het wordt uitvoerig beschreven in een handzame wandelgids. Deze biedt naast de routebeschrijving en uitklapbare kaarten ook meer informatie over de bijzonderheden die je onderweg tegenkomt. De vogels, de planten, kunstwerken en historische elementen bijvoorbeeld.

