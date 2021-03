DOS'46 ondanks nederlaag toch zeker van play-offs

Ondanks de nederlaag plaatste DOS zich toch voor de play-offs. DOS'46 staat op een derde plaats in poule B van de Korfbal League, maar omdat Dalto vanmiddag van Fortuna verloor, was DOS'46 al voor de wedstrijd zeker van een plek bij de eerste vier in de poule.

Goed begin

Om zicht te houden op de tweede plek moest DOS'46 van TOP winnen. In Sassenheim wonnen de Drenten, verrassend, met 16-17 en in het eerste deel van de wedstrijd was de thuisploeg de bovenliggende partij. DOS nam steeds een voorsprong, van maximaal twee punten, tot 6-6. DOS'46 werd slordiger en de gasten profiteerden. Bij 6-9 nam coach Edwin Bouman zijn eerste time-out.

Veel hielp de korte onderbreking niet. De Nijeveners misten te veel schoten, waar de treffers aan de andere kant wel vielen. Halverwege keek DOS'46 tegen een 9-14 achterstand aan.

Achterstand

In de tweede helft vond DOS geen aansluiting en bleef de achterstand rond de vijf punten hangen. Onder toezicht van bondscoach Jan Niebeek kwam DOS in de slotfase ook niet terug in de wedstrijd. Sterker, de gasten liepen verder uit en wonnen de wedstrijd, uiteindelijk, met zes treffers voorsprong.

De achterstand van DOS op TOP bedraagt nu vijf punten, terwijl DVO, de tegenstander van DOS van volgende week, op één punt van de Nijveners is gekomen. Als DOS'46 volgende week van DVO wint, gaat het als derde de play-offs in.

Bouman had zijn ploeg strijdend ten onder zien gaan, maar was na afloop realistisch. "Het is geen schande dat we van TOP verliezen. Het is een heel goede ploeg. Jammer dat we na de 6-6 niet beter partij konden bieden."