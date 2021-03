Strolenberg: 'Ik wil landelijk een vertegenwoordiger van Drenthe zijn'

"Ik ken hem goed en heb ook met hem meegelopen in Den Haag. Ieder uur en iedere dag dat ik met de landelijke politiek bezig was, werd ik er enthousiaster van", zegt Strolenberg, die zelf twaalf jaar lang in de gemeenteraad in Hoogeveen zat.

De Hoogevener kreeg onlangs al landelijke aandacht in het tv-programma Zondag met Lubach toen presentator Arjen Lubach concludeerde dat Strolenberg één van de weinige kandidaten voor de landelijke verkiezingen is die gespecialiseerd is in ICT. "Digitale ontwikkeling is de rode draad in mijn leven. Ik werk bij een energiemaatschappij, waar ik verantwoordelijk ben voor die ontwikkelingen. Dan kijk je toch op een andere manier naar de overheid en zie je ook dat er nog ontzettend veel kansen zijn op dat gebied."

"Dat zijn juist innovaties en ontwikkelingen die ook Drenthe zouden kunnen helpen. Veel inwoners van onze provincie wonen relatief ver van de zorg af", vervolgt hij. "Met zorg op afstand en slimme toepassingen kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen."

Meer dan een vakantieprovincie

"Ik wil landelijk een vertegenwoordiger van Drenthe zijn. Vanuit de Randstad wordt nog wel eens neergekeken op onze provincie. Dan lijken we een beetje te worden gezien als het achterland of alleen een vakantieprovincie, maar Drenthe heeft zoveel meer in huis." Op sterrenkundig gebied loopt Drenthe met het Lofar-project, de grootste radiotelescoop van de wereld, internationaal voorop. Maar hij wijst ook op de bluetooth-technologie, die is ontwikkeld in Emmen.

"We hebben ontzettend veel innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld op agrarisch gebied, maar ook in de zorg. En wellicht is Drenthe ook een geschikte provincie om testen te doen met zelfrijdende auto's. Qua mobiliteit kunnen die ons in Nederland goed helpen, denk ik. Door die testen hier te doen, zetten we Drenthe op innovatief gebied nog meer op de kaart."

Spoor aanpassen

Strolenberg is geen fan van windmolens op land. Wat hem betreft worden die in zee geplaatst. Van zonneakkers wordt hij ook niet enthousiast. "Op heel veel daken in Drenthe liggen nog geen zonnepanelen en ondertussen wordt wel landbouwgrond opgeofferd voor zonneparken. Dat heeft helemaal geen zin. Ik denk wel dat we op het gebied van duurzame energie nog vele slagen moeten maken, maar niet alleen in Drenthe."

De Hoogevener pleit ook voor aanpassingen van het spoor. "Voor je de Lelylijn en de Nedersaksenlijn kunt aanleggen, ben je jaren verder. Ik vind dat eerst het bestaande spoor aangepast moet worden, zodat treinen daar met 200 kilometer per uur overheen kunnen. Er zijn al proeven mee gedaan en ik denk dat daarmee de aansluiting met de Randstad en andere delen van het land beter wordt. Die Lelylijn ligt er niet zomaar. Daarvoor moet bijvoorbeeld nog veel grond verworven worden. "

