Green Planet Pesse binnenkort eerste waterstoftankstation van Noord-Nederland

Dat verwacht Doorten. Het nieuws dat het waterstoftankstation binnenkort opent, werd vanmiddag bekend gemaakt door kandidaat-Tweede Kamerlid René ten Have tijdens zijn campagne-fietstocht van Den Haag naar Drenthe.

"Dat vind ik erg belangrijk. Duurzaamheid in het algemeen. Met gas, wind en met zon daar redden we het niet mee. Je zoekt ook naar alternatieven en daar is waterstof er één van", aldus Ten Have. Milieuvriendelijke waterstof wordt gemaakt met stroom van zonnepanelen en windenergie.

De tankdispenser staat nog in de hekken, net als de 'raket' en de overige systemen. Binnenkort wordt dat weggehaald. Doorten zet nu de laatste puntjes op de i. "Er hebben zich zo'n veertig testconsumenten bij ons gemeld", zegt Doorten. "We moeten eerst kijken of alles werkt. Vanaf 15 maart gaan we dus testen. Als alles werkt, dan kunnen we helemaal open. Dat is eind april, begin mei verwacht ik."

Pionieren

Hoeveel klanten Doorten kan verwachten is nog niet bekend, aangezien er nog maar weinig mensen met een waterstofauto rijden. Die auto's zijn namelijk ook aan de prijzige kant. Het is een kwestie van pionieren zegt hij. "Het is een nieuwe techniek. Net als benzine, diesel en elektrische motoren. Het begint met nul en het loopt vanzelf op. En het is geen emissie. Alleen water." De prijs ligt ongeveer gelijk met benzine en diesel. "In vijf minuten tank je zo'n vijf kilo. Dat is vijftig euro, voor vijfhonderd kilometer."

Zijn eigen waterstofauto staat ook al klaar. "Als dat Green Planet nou eens opschiet, dan kan ik lekker waterstof gaan rijden", grapt hij.

Fieten

Oliehandelaar Fieten gaat ook volop inzetten op waterstof, zo werd vandaag bekend. De eigenaar van 44 tankstations in met name de noordelijke provincie gelooft dat waterstof de toekomst is.

