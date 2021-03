Broedseizoen baart boswachters zorgen

De lente is in aantocht, het broedseizoen van de dieren begint bijna of is al van start gegaan. Rust is dan extra belangrijk. Boswachters maken zich zorgen, want juist die rust is sinds de pandemie ver te zoeken in de bekende Drentse natuurgebieden.

Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe doen daarom een oproep aan alle bezoekers van de natuurgebieden. Ze vragen met nadruk rekening te houden met de regels in de natuurgebieden. "Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden," zegt Uko Vegter, hoofd team natuur en landschap bij Het Drentse Landschap.

Op kraamvisite

De zorgen zijn er in het hele land. In een aantal gebieden door heel Nederland hangen daarom sinds deze week spandoeken met de tekst 'Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur'. Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om hetzelfde.

Wie zin heeft om de natuur in te gaan, is nog steeds welkom. De provincie en de natuurorganisaties willen vooral wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. "Wij vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, laat geen afval achter," aldus Bart Zwiers, boswachter van Natuurmonumenten in de Onlanden.

Verstoring en paniek

Kwetsbare gebieden zijn vorig jaar tijdens het broedseizoen tijdelijk afgesloten. Toch liepen er geregeld mensen dwars door het afgesloten gebied, waardoor ze onder meer broedende kraanvogels ernstig verstoorden. Boswachters zien nog steeds mensen buiten paden lopen of fietsen en het aantal incidenten met loslopende honden is toegenomen.

De paniek die dit kan veroorzaken kan grote gevolgen hebben. Een vluchtende ree kan de weg op rennen. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt de eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei.

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat alle bezoekers zich aan de regels houden. Welke regels er in een gebied gelden staat op de terreinborden. Het broedseizoen loopt formeel van 15 maart tot 15 juli. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de natuur kan die periode lokaal worden aangepast.