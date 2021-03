Luister vanaf 21 maart naar de nieuwe podcast Kamp Schattenberg

Nederland zou met een oplossing voor de gezinnen komen, maar tot die tijd zouden ze in het voormalige concentratiekamp Westerbork wonen. Het terrein van voormalig kamp Westerbork was omgetoverd tot een Moluks dorp met ruim 2.500 inwoners.

Vanaf 21 maart vertellen vier kinderen in de vierdelige podcast Kamp Schattenberg over het opgroeien in een woonoord ver van huis. Kamp Schattenberg is een podcast over saamhorigheid, heimwee, kattenkwaad, nachtmerries en een vernietigende brand.

In deze nieuwe vierdelige podcast vertellen vier kinderen van toen over opgroeien in een woonoord ver van huis. Kamp Schattenberg is een podcast over saamhorigheid, heimwee, kattenkwaad, nachtmerries en een vernietigende brand.

Luister in je favoriete podcast-app

Kamp Schattenberg is te beluisteren op Spotify, iTunes, Google Podcasts of een van je andere favoriete podcast-apps. Natuurlijk kun je alle afleveringen ook op onze website beluisteren. Aflevering twee verschijnt op 28 maart, aflevering drie op 4 april en de vierde en laatste aflevering is vanaf 11 april te beluisteren.

Kamp Schattenberg is een podcast van RTV Drenthe en het Drents Archief, gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol.

07/03 Trailer Kamp Schattenberg