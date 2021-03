Corona: 103 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe

Het gemiddeld aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, komt in onze provincie uit op 123 besmettingen per dag.

De meeste besmettingen komen uit de gemeente Emmen (34). Daar zijn ook twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Ook zijn er het afgelopen etmaal twee patiënten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Zij komen uit de gemeente Emmen en de gemeente Midden-Drenthe.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 07-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 985 (+6) 5 20 Assen 2346 (+6) 41 13 Borger-Odoorn 1059 (+6) 22 14 Coevorden 2091 (+11) 44 27 Emmen 5922 (+34) 104 (+2) 63 (+1) Hoogeveen 3368 (+8) 60 40 Meppel 1486 (+7) 20 24 Midden-Drenthe 1423 (+2) 27 25 (+1) Noordenveld 1043 (+4) 19 24 Tynaarlo 1057 (+8) 15 20 Westerveld 618 (+6) 12 17 De Wolden 1243 (+5) 27 21 Onbekend 47 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk heeft het RIVM afgelopen etmaal 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het instituut gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal. Gisteren was het aantal besmettingen landelijk 5356 (gecorrigeerd).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 30. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag opnieuw minder dan een dag eerder. Het totaal aantal opgenomen patiënten met covid-19 is nu 1851. Dat zijn er twaalf minder dan gisteren, toen was dat aantal 1863.

Van hen liggen er 545 op de intensive care (ic), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren dat er 542, vandaag dus drie meer dan gisteren. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1306 coronapatiënten, vijftien minder dan de 1321 van gisteren.

Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. Eind maart en begin april vorig jaar lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de ic en circa 2500 op een verpleegafdeling.