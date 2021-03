Meer dan vijfduizend origami kraanvogels in Bonifatiuskerk Vries

Het idee ontstond in februari bij Yvonne Westerhof van educatief centrum Plaats de Wereld in het dorp, om in deze coronatijd toch gezamenlijk iets te doen. Het vouwen van 5500 origami kraanvogels als symbool voor de 5000 kinderen in de gemeente Tynaarlo en voor 500 kinderen die in Zuid-Europese vluchtelingenkampen zitten. "Zij zitten daar, zonder hun ouders en familie, te wachten totdat ze naar Nederland kunnen.

Kraanvogels vanuit het hele land

In heel Drenthe, maar ook daarbuiten, hielpen mensen mee met vouwen. "We hebben ze pakketjes gestuurd met papier en een video als handleiding hoe er gevouwen moest worden", legt Westerhof uit. Zo'n vijfhonderd mensen hielpen mee, waaronder ook basisscholen uit de gemeente. "Sommige mensen hebben honderd vogels gevouwen. Ik vind het echt heel mooi om te zien dat we samen iets doen in deze tijd. Daar word ik heel blij van", zegt kunstenares Mathilde Leonore.

De gevouwen vogels konden teruggestuurd worden naar Plaats de Wereld, waar ze aan kledinghangers opgehangen werden. "Dagenlang van negen tot vijf uur hebben we ze zitten rijgen aan koorden en vastgeplakt. Echt productiewerk eigenlijk", zegt de kunstenares, die ze vervolgens aan een grote installatie achterin de kerk hing. "Dat ging soms wel in de knoop ja, dus dan moesten we dat weer met veel geduld uit elkaar halen. Het resultaat is echt heel mooi. En hier in die kerk, met die lichtinval, prachtig."

Het kunstwerk bekijken

De kerk is elke dag van tien tot vijf uur geopend. Publiek kan met inachtneming van de coronamaatregelen het kunstwerk komen bekijken.