Geen punten Hurry-Up tijdens herstart HandbalNL League

Thuisploeg Volendam pakte tot de rust de leiding (15-12). Ook in de tweede helft was een flets Hurry-Up niet bij machte de spanning in de eerste partij van 2021 terug te brengen. Bij 26-20 was het verschil het grootst.

Kleine foutjes

Met zes doelpunten maakte Ronald Suelmann de meeste goals namens Hurry-Up. Door het resultaat blijven de Zwartemeerders in de strijd om de landstitel steken op twee punten uit drie wedstrijden.

"Een voorsprong van twee hebben we in de eerste helft door kleine foutjes uit handen gegeven en toen is de wedstrijd gekanteld. Ook na de pauze is de afstemming nog niet goed en kunnen we niet terugkomen", vertelt trainer/coach Fiege.

LIONS-thuis

Hij baalt van de slechte beurt. "Maar ik heb ook in de kleedkamer gezegd: twee à drie goede wedstrijden en we doen gewoon mee om het kampioenschap. Maar duidelijk is dat het eerst veel beter moet."

Na de interlandweek komt Hurry-Up in eigen huis in actie. Op zondag 21 maart wacht om 14:30 uur LIONS uit Zuid-Limburg, dat gisteren titelhouder Aalsmeer met 32-26 wist te kloppen.