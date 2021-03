De week van Drenthe: tijdelijk winkelen in Klazienaveen en Drentse geschiedenis online

Deze week gingen er een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in. Maandag mochten mbo's en middelbare scholen de deuren weer openen, zoals ze dat op het Gomarus College in Assen deden. Andere scholen, zoals het Dr. Nassau College, deden dat later in de week, om logistiek alles voor elkaar te krijgen.

Actievoerende winkeliers

Dinsdag kwam Klazienaveen landelijk in het nieuws, omdat winkeliers er - tegen de coronaregels in - hun deuren openden voor het winkelend publiek. "We kunnen niet anders", motiveerde een van de eigenaren de actie. De winkels moesten na ongeveer een uur weer sluiten, omdat burgemeester Eric van Oosterhout aangaf niet anders te kunnen dan te handhaven. Maar de winkeliers hebben naar eigen zeggen hun statement kunnen maken.

Drentse geschiedenis gedigitaliseerd

Op woensdag namen we een kijkje bij conservator Adrie van der Laan. Hij leidt het project Frisia, waarmee de universiteit zo'n 100.000 stukken tekst wil digitaliseren en beschikbaar maken voor het publiek. Sommige boeken stammen uit 1200 of zijn nog geschreven in het Latijn. Met het digitaliseren van de stukken zal ook de Drentse geschiedenis toegankelijker worden.

Strafzaak tegen Ruinerwold vader stopgezet

Donderdag besloot de rechtbank in Assen dat de strafzaak tegen de vader van het gezin uit Ruinerwold stopgezet moest worden. Volgens de rechtbank is vader Gerrit Jan van D. vanwege de gevolgen van een hersenbloeding niet in staat om een goede verdediging te voeren. Daarmee is er geen kans op een eerlijk proces. Van D. kwam dezelfde dag nog op vrije voeten. Klusjesman Josef B., de huurder van de boerderij, moet nog wel terechtstaan.

Vandalisme bij Drentse sportclubs

Sportparken en voetbalverenigingen krijgen steeds vaker te maken met vandalisme. De overlast neemt toe in coronatijd, maar clubs hebben onvoldoende middelen om te handhaven of om de schade te herstellen. We namen een kijkje bij voetbalclub HZVV in Hoogeveen en bij voetbalvereniging de Zwartemeerse Boys in Zwartemeer. Tribunes, dug-outs en voetbalvelden moesten eraan geloven.

Lees ook: