MHBOS: Eredivisietrainer Hoogeveen golft zolang het moet

Wat het verschil is tussen golf en handbal? "Bij handbal kun je nog eens een ploeggenoot de schuld geven. Dat kan op de golfbaan niet!", opent Hoogeveen het gesprek. Bij tweede divisionist SVBO uit Barger-Oosterveld speelde hij zich in de kijker bij het ambitieuze Kwiek.

"Het is fantastisch weer met topspeelsters te werken. Het verschil tussen SVBO en Kwiek is het niveau. In Raalte willen de meiden er nog alles uithalen en zitten alle knopjes er al grotendeels op. Dan komt het op details aan. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen."

In 2013

Door het coronavirus moest Hoogeveen op zoek naar een nieuwe hobby. Die vond hij in de golfsport. "Het is echt een heel verslavend spelletje. En zeker met stralend weer is het ontspanning. Dan is er niets leuker en mooier om te doen dan een rondje op de baan te maken."

In februari 2013 kwam Hoogeveen na het ontslag van Rob Fiege plots voor de hoofdmacht van Hurry-Up te staan. Na een goede periode raakte hij gemotiveerd. Een jaar later vertrok Hoogeveen naar Duitsland waar hij de opleidingsploeg van Bundesliga-club HSG Nordhorn-Lingen ging trainen. "De beleving in Duitsland is fantastisch", vertelt Hoogeveen. "Ik zou daar nog wel een keer weer aan het werk willen."

Middenmoot

Maar eerst: bouwen met Kwiek. De kampioen van de eerste divisie van 2020. De verwachtingen zijn hooggespannen in Overijssel. Hoogeveen: "Wat er mogelijk is? We hebben een goede groep staan. De middenmoot moet, ondanks dat we zijn gepromoveerd, het doel zijn. We hebben best wat Drentse speelsters in de ploeg. Het voordeel is dat het karakter van een Overijsselse lijkt op die van een Drentse."

Inmiddels is Hoogeveen met Kwiek weer actief in de zaal. Maar wanneer het even kan, keert hij terug op de green. "Als je de bal goed weet te raken, wordt het leuk. Ik ben niet ontevreden over het rondje van vandaag."