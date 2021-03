Mogelijk weer zwemlessen, dus nieuw lied van zingende badmeesters

Bijna twee weken geleden plonsden ze op opblaasbare eenhoorns in de Hofvijver in Den Haag. Met deze ludieke actie wilden ze aandacht vragen voor het belang van het hervatten van de zwemlessen. De zwemlessen liggen, sinds de tweede lockdown inging op 15 december, stil. Maar nu lijkt het er dus op dat de zwemlessen binnenkort weer door mogen gaan.

Eerst zien, dan geloven

"Dat hopen wij ook zo", zegt Groenewegen. "Maar we hebben dit eerder meegemaakt [dat er op de site van de overheid stond dat er een uitzondering werd gemaakt voor zwemlessen, maar dat dit een communicatiefout bleek te zijn, red.]. Dus we geloven het pas écht als we het op de persconferentie horen."

Om het voor de badmeesters hopelijk gunstige besluit extra aan te sporen, zetten Groenewegen en Keizer vandaag een nieuw lied online. "Dat hebben we ook naar premier Rutte, minister De Jonge en de andere politici gestuurd." Ze hebben de video vandaag online gezet, omdat het demissionaire kabinet morgen nog vergadert en mogelijk definitief knopen doorhakt.

Bekijk hieronder de videoclip van 'Voor Zwemles Open' van 'De Hofvijver Badmeesters' (verhaal gaat verder onder de video)

De Hofvijver Badmeesters - Voor Zwemles Open

Als de zwemlessen dan echt weer door mogen gaan, vraagt Groenewegen zich af hoe de kinderen terugkomen. Zit de schoolslag er nog net zo goed in? Met het oog op de zomervakantie en het belang voor kinderen om zichzelf dan te kunnen redden in het water, gaan de zwemlessen er waarschijnlijk iets anders uitzien. "Met de groepen die al op een hoger niveau zaten, zullen we als normaal doorgaan", vertelt Groenewegen. "Maar bij de lagere niveaus, dus de kinderen die nog niet zo lang zwemmen, wordt het accent waarschijnlijk op survival zwemmen gelegd." Hiermee komt de focus op de zelfredzaamheid van de kinderen te liggen, want de zomervakantie staat zo voor de deur.

'Geluiden zijn hoopvol'

Of de actie in de Hofvijver ervoor gezorgd heeft dat de zwemlessen nu op de agenda van het kabinet lijken te staan? "Dat geloof ik pas wanneer Rutte in de persconferentie spreekt over 'die badmeesters in de Hofvijver'", lacht Groenewegen. "Ik denk dat alle petities en acties van andere zwemscholen, zoals het buiten afzwemmen in een container, er samen voor gezorgd hebben."

Met de nieuwe videoclip en het nieuwe lied moet de boodschap nogmaals, op een leuke en grappige manier, overgebracht worden. "We hebben Acda en De Munnik om toestemming gevraagd om hun muziek te gebruiken", legt Groenewegen uit. En dat mocht gelukkig.

De zingende badmeesters hebben in elk geval nog één ander lied op de planning staan. "Als morgen wordt aangekondigd dat de zwemlessen weer door mogen gaan, wordt dat een feestlied en anders komt er een nieuwe muzikale noodkreet", aldus Groenewegen. "Maar de geluiden zijn hoopvol", sluit hij af.

