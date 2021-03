'Krachtige vrouwen' in het zonnetje gezet

Langs het pad in het kasteelpark staat onder andere de foto van Simone Kempees als een van de 'krachtige vrouwen van Coevorden'. Ze weet goed wat er leeft onder de bevolking en heeft een creatieve geest en een groot probleemoplossend vermogen. Dat is te horen in het filmpje dat over de vrouwen is gemaakt, maar Kempees moet ook lachen om alle complimenten. "Het is lastig om over jezelf te praten op deze manier."

Vaststaat dat Kempees in de coronacrisis direct een groot aantal plannen maakte om de zwakkeren in de samenleving te helpen. "Ik ben niet bang om iets te doen of iets op te zetten en ik sta voor mijn zaak." Ze werd genomineerd als 'krachtige vrouw' door Karin Veldhuis.

Bekijk hieronder de video met Simone Kempees:

Verleden

Een andere bepalende vrouw in Coevorden was Sara Zilverberg Krammer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werd bijna 100 jaar en stierf in 1985. Ze richtte in Coevorden de vrouwenbeweging op, startte een textielstoffenzaak en werkte in het onderwijs. Dat was bijzonder in die tijd, omdat weinig vrouwen mochten studeren. Tijdens de oorlog kwam ze terecht boven het politiebureau in Amsterdam. "Wie doet dat haar na", zegt Dirkje Mulder-Boers van de synagoge in Coevorden. "Ze heeft nooit afgewacht, maar ze heeft direct plannen gemaakt."

Ook vandaag is Vrouwendag belangrijk, zegt Boers. "Er zijn meer vrouwen in de politiek, maar die staan vooral lager op de kieslijsten. Dus de verschillen zijn er nog steeds. Laten we hopen dat we over tien of twintig jaar dit niet meer hoeven te bepleiten."