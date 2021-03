Openluchtzwembad Vries weer open: 'Al 200 kaartjes verkocht'

In Vries trokken vanochtend de eerste fanatieke zwemmers al hun baantjes in zwembad De Leemdobben. Het openluchtzwembad in Vries is het eerste in Drenthe dat weer geopend is. "Dit is heel bijzonder. Een paar weken terug kon je even verderop nog schaatsen en nu is het zwembad open", zegt een trotste zwembadmanager Roelof Rutgers.