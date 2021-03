Stelling: Ik stem op een Drent

Maar vinden we dit ook belangrijk? We gingen met het programma Drenthe Kiest de straat op en vroegen: stemt u als Drent ook op een Drent?

De afgelopen periode zaten twee Drenten in de Tweede Kamer: Erik Ziengs (VVD) en Agnes Mulder (CDA). Drenthe is daarmee iets ondervertegenwoordigd, zo vertelt professor Caspar van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar regionale presentatie in de politiek.

"Er zitten altijd wel Drenten in de Kamer. Maar als je kijkt naar het langetermijnonderzoek dat wij doen naar regionale vertegenwoordiging, dan zie je dat vanaf de periode van 1994 tot aan nu Drenthe wel bij de gebieden hoort die minder vertegenwoordigd zijn dan wat passend zou zijn", legt Van den Berg uit.

Professor Caspar van den Berg doet onderzoek naar regionale representatie in de Tweede Kamer (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Maakt het uit?

Maar maakt dat uit? Niet helemaal. Volgens Van den Berg kun je niet één op één stellen dat iemand die uit dezelfde regio komt, je het best kan vertegenwoordigen. "Het is niet gezegd dat iemand die in Drenthe geboren is, of in Drenthe woont, ook altijd zijn bijdrage levert aan of stemt in het belang van Drenthe." Andersom betekent dat ook dat iemand uit de Randstad Kamervragen kan stellen die juist voor Drenthe van belang zijn.

Moeten we op een Drent stemmen?

Die vraag is volgens Caspar van den Berg niet makkelijk met een ja of een nee te beantwoorden. "Het is goed dat je op een Drent kan stemmen als je dat wilt. Dat er dus ook voor mensen in Drenthe iets te kiezen valt. Of dat iemand te kiezen valt waar ze zichzelf in kunnen herkennen. En waarvan ze het idee hebben dat diegene onze leefwereld snapt en opkomt voor de zorgen en de noden van Drenthe."

