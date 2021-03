Inzamelingsactie tuinders klopt aan bij veilinghuizen Royal FloraHolland

Tuinder Gezina Reitsma in Klazienaveen heeft aangeklopt bij de veilingen van Royal FloraHolland om extra geld in het laatje te brengen voor door de sneeuw getroffen tuinders in Erica en Klazienaveen.

Begin februari sneuvelden de ruiten van meerdere kassen in het tuinbouwgebied in Zuidoost-Drenthe. Het glas begaf het door de zware sneeuwval in de dagen ervoor. De schade loopt in de miljoenen. Vooral de kleinere tuinders werden getroffen. Vaak werkt deze groep met oudere kassen, die niet of beperkt verzekerd worden.

Hart onder de riem

Reitsma, van kwekerij Lexina Flowers, heeft drie weken geleden een inzamelingsactie op poten gezet om deze kwekers een hart onder de riem te steken. Inmiddels is er al 1000 euro binnen, zegt ze. Reitsma hoopt op de medewerking van de veilinghuizen in Eelde, Aalsmeer en Rijnsburg van Royal FloraHolland.

"We hebben aan de veilinghuizen gevraagd of kwekers een karretje met bloemen of andere producten ter beschikking willen stellen voor onze actie", legt Reitsma uit. "De opbrengst komt dan weer ten goede van onze goede doelenactie." Ze hoopt er tussen vijf- en tienduizend euro mee op te halen.

Welkome aanvulling

Hoeveel karretjes er bij de veiling betrokken worden, kan ze niet aangeven. Vanuit de veilinghuizen wordt daar naar gekeken. Eelde en Aalsmeer zijn inmiddels bereid om mee te werken, zegt Reitsma. Binnenkort gaat ze in gesprek met Rijnsburg.

In totaal hebben vijf kwekers al gevraagd om een bijdrage uit het door Reitsma opgezette potje. Het zal voor de meesten niet genoeg zijn om alle schade te dekken, weet de kweker. "Maar het is een welkome aanvulling op wat men te kort komt." Zelf heeft Lexina Flowers een schadepost van 4000 euro.

Reitsma is ook van plan om grotere tuinders in Nederland te benaderen om deel te nemen aan de veilingen.

Kinderschoenen

Gerda Heling van Royal Flora Holland in Eelde laat weten benaderd te zijn door Reitsma. "Maar de veilingactie staat echt nog in de kinderschoenen. Daar moeten we eerst nog intern overleg over voeren." Vanuit de koperscommissie in Eelde is al een bedrag van 500 euro overgemaakt.