Sloop Biochron van start: 'Grote stap in ontwikkeling Rensenpark'

Dat wordt namelijk helemaal met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een grote watervlakte. De kelders van het Biochron blijven intact en moeten worden omgetoverd in multifunctionele ruimtes voor kunst en cultuur.

"Dit is een grote stap in de ontwikkeling van het Rensenpark", verklaart Otter. Het doel van de gemeente is om 'de bouwput' zo snel mogelijk netjes af te werken: "We hebben stille hoop dat we in het najaar leuke evenementen te organiseren in het Rensenpark. Dan willen we niet tegen een bouwput aankijken."

Geen pijn

Waar nu het Biochron staat verschijnt straks een watervlakte. Op de kelders komt dertig centimeter water te staan: "Dat wordt verder aangekleed met veel groen, zodat je de kelders niet meer ziet. Uit het water zullen kubussen verrijzen, die de kelders moeten aanduiden", zegt Otter.

Ondanks het feit dat iedereen het Biochron kent, doet de vernietiging ervan de wethouder geen pijn: "Ik weet wat er komt, dus dat verzacht de pijn. Als je het gebouw ziet aan de marktkant, dan zie je dat het gewoon af is. Het is dus tijd om het te slopen."

De haaienkop en de wereldbol hebben een nieuwe eigenaar (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Biochronverloting

Met de sloop komt er dus een einde aan een plek waar veel mensen warme herinneringen aan overhouden. Wie heeft er namelijk niet zijn hand in de haaienbek gestopt? Om die herinneringen levende te houden, heeft de gemeente besloten om overgebleven items uit het Biochron te verloten.

Dat leverde een hoop reacties op, want uit meer dan 2500 reacties trokken wethouders Jisse Otter en Robert Kleine twee geluksvogels getrokken die zich de nieuwe eigenaar mochten noemen van de wereldbol en de haaienkop. Zo ging de wereldbol naar Rebecca Bruinsma en de haaienkop naar Mandy de Haas.

Andere items uit het Biochron worden de komende periode nog verloot. De sloop zal nog tot de zomer duren.

Wethouders Otter en Kleine trokken de eerste winnaars van de biochronverloting (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

