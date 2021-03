Corona: 86 nieuwe besmettingen, drie ziekenhuisopnames en twee overlijdens

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in Drenthe op 123 besmettingen per dag. Veruit de meeste besmettingen kwamen het afgelopen etmaal uit de gemeente Emmen (28).

Verder zijn er drie ziekenhuisopnames gemeld in de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen. Ook kwamen er het laatste etmaal twee overlijdens bij. Beide werden geregistreerd in de gemeente Emmen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 989 (+4) 5 20 Assen 2354 (+8) 42 (+1) 13 Borger-Odoorn 1062 (+3) 22 14 Coevorden 2098 (+7) 44 27 Emmen 5950 (+28) 105 (+1) 65 (+2) Hoogeveen 3375 (+7) 61 (+1) 40 Meppel 1489 (+3) 20 24 Midden-Drenthe 1429 (+6) 27 25 Noordenveld 1049 (+6) 19 24 Tynaarlo 1062 (+5) 15 20 Westerveld 622 (+4) 12 17 De Wolden 1248 (+5) 27 21 Onbekend 47 0 0

Landelijke cijfers

Het afgelopen etmaal zijn er landelijk 3924 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het RIVM.

Het aantal positieve tests is de laatste weken behoorlijk stabiel. Per dag komen er gemiddeld ongeveer 4500 besmettingen aan het licht. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen onder dat gemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 26. Voor een maandag is dat vrij normaal. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als coronapatiënten in het weekeinde sterven, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven aan de GGD'en en het RIVM, waarna de sterfgevallen terugkomen in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het aantal sterfgevallen het hoogst.

Sinds het begin van de vaccinaties is het aantal sterfgevallen aanzienlijk gedaald. Begin januari stierven gemiddeld ongeveer 100 mensen per dag, nu 30 tot 40 per dag.

Landelijk ziekenhuizen

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen vandaag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met covid-19 is nu 1905, dat zijn er 54 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 558 op de intensive care (ic), dertien meer vergeleken met een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 coronapatiënten, een toename van 41 afgelopen etmaal.

Volgens het centrum is de covid-bezetting in de klinieken en op de ic vrijwel gelijk aan drie weken geleden. "Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuaties over tijd. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt", aldus het LCPS in een toelichting.

De afgelopen 24 uur zijn vier patiënten verplaatst tussen de regio's. Vorige week verplaatste het LCPS de 2500ste patiënt tijdens de tweede coronagolf wegens drukte in de ziekenhuizen. Sinds 21 september zijn dat gemiddeld 15,5 covid-patiënten per dag.