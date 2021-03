Werken en buiten leven is een uitdaging, maar een stel uit Dwingeloo bewijst dat het kan

"Ons doel was om tenminste meer tijd buiten dan binnen door te brengen, omdat we voor ons gevoel de verbinding met de natuur aan het kwijtraken waren. We vroegen ons ook af of dat wel kon in een land met 17 miljoen mensen en geen echte grote natuur zoals in Mongolië of Canada", zegt Arts, die doceert aan de universiteit van Wageningen.

Vuurtje stoken

"Eerst probeerden we op de grond onder een afdakje te gaan slapen in een bivakzak. In de herfst en winter was dat toch te koud en te nat en toen zijn we uitgekomen bij de tipi waar we binnen ook een vuur konden maken", aldus Arts. Die tipi is een kwartiertje op te zetten en dat deden ze dan ook, bij vrienden in de tuin tot aan parkeerterreinen toe.

"Ik werkte bij Astron in Dwingeloo. Je zit dan al snel zeven tot acht uur op kantoor, dus om twaalf uur per dag buiten te kunnen zijn, kwamen we uit op buiten slapen. En we gingen 's avonds ook buiten koken en lezen", vult Maffey aan.

In het begin keek familie wat vreemd tegen hun experiment aan, maar gedurende het jaar kwamen steeds meer bekenden even kijken en een nachtje blijven slapen. "Ik kon hun enthousiasme zien groeien", lacht Arts.

Hoe was het om buiten slapen te combineren met werken? Art: "Je haar gaat naar rook ruiken. Dus je loopt het kantoor binnen en ruikt naar rook. Gelukkig wisten collega's wel waar ik mee bezig was en zij houden ook van de natuur. Het was wel echt vooruit denken. Als ik een presentatie had voor het werk, dan moest ik soms een paar dagen van tevoren al een overhemd gaan strijken en in de tipi hangen om over twee dagen mee te kunnen nemen naar het werk. En dat overhemd ruikt dan ook naar rook. Zo brengen we een beetje van de wildernis van buiten het kantoor in."

Gina moest een keer voor haar werk naar München en terwijl haar collega's in een comfortabel hotel zaten, bracht zij de nacht door op een camping middenin de stad. Tussen talloze beschonken feestgangers die daar waren voor het Oktoberfest. "Dat voelde niet echt veilig."

Vuur maken vond Arts geweldig om te doen. "Dan wordt die koude en onherbergzame plek ineens een thuis. Je trekt naar het vuur toe, gaat er dichtbij zitten en kijkt ernaar. Soms moesten we wel twee of drie keer per dag een vuur maken. Dat was steeds een hoogtepunt voor mij."

Wildheid bestaat nog

Het experiment slaagde. "Het is ons gelukt om een jaar lang buiten te slapen. We hebben zelfs 380 nachten buiten doorgebracht. Gemiddeld hebben we meer dan twaalf uur per dag buiten doorgebracht. In de herfst en winter wat minder, maar over het geheel was het meer dan 50 procent", vertelt Arts.

"In een land zonder echte wildernis kun je wel degelijk wildheid kunt vinden. Dat is denk ik wel een hoopvolle boodschap in de lockdown en voor mensen in de stad. Je kunt de verbinding met de natuur echt nog wel maken", besluit Arts.

"Ik vond het echt een leuk jaar. In de lente komen de vogels en iedere dag hoor je weer nieuwe vogels erbij komen. Dat is echt een leuke ervaring", zegt Maffey.

Over hun ervaring heeft Koen het boek Wild Jaar geschreven. Na het buitenjaar kreeg het stel dochter Willow (2) en baby Pippin, met wie ze ook zoveel mogelijk tijd buiten proberen door te brengen.