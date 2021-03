MHBOS: Superfan Dennis kan niet wachten tot FC Klazienaveen weer mag beginnen

"Vooral die zaterdagmiddagen met elkaar op pad. De gezelligheid met de groep. Strijden dat we gaan winnen, want ik kan slecht tegen mijn verlies. Dan kun je het eerste kwartier beter niet tegen me praten. Daarna gaat het wel weer, hoor." Katoen mist bijna alles aan het amateurvoetbal.

Bij FC Klazienaveen is hij jeugdscheidsrechter, reserveleider, scheidsrechter én wast hij de kleren van de jongens van het eerste team van de derde klasser. "Het begeleiden van de Pupil van de Week vind ik eigenlijk het mooist. Als de wedstrijd begint mag ik naast de spelers staan", klinkt het opgetogen. "Staan, ja. Ik sta altijd bij de dug-out, want ik heb een hekel aan zitten."

Versoepelingen

Een goal van SVBC of FC Klazienaveen dat wint. Katoen snakt naar momenten van vreugde op het voetbalveld. "Als we winnen gaan we feesten en dansen met elkaar in de kleedkamer. Dat vind ik zo mooi en mis ik. Ik heb geen rijbewijs, maar wanneer we uit spelen mag ik altijd met iemand meerijden. Dat appen ze me en ga ik mee op pad."

De glimlach van Katoen zegt alles. Hij volgt de versoepelingen op de voet. "Wat ik doe als we weer mogen voetballen? Heel hard juichen. Heel hard juichen dat we weer mogen voetballen!" Tot het zover is ruilt hij de jongens van FC Klazienaveen even in voor Dusan Tadic en consorten.

Lekker middenmootje

Want de rood-witten uit de hoofdstad kan hij op televisie volgen. "Ik ontvang maar één zender, dus soms lukt het me niet om ze live te zien. Maar soms mag ik bij de buurman kijken. Dan ga ik daar even langs", glimlacht Katoen tot slot. "Ik hoop dat Ajax kampioen wordt en ver komt in Europa. Maar ik hoop vooral dat FC Klazienaveen terugkeert naar de tweede klasse. Lekker middenmootje."