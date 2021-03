Emmer marktmeester Marja Hemel stopt na 30 jaar: ‘Het is mooi geweest’

Na dertig jaar mag Marja Hemel uit Erica zich een instituut noemen wat betreft de Emmer warenmarkt. Ruim dertig jaar was zij elke vrijdag te vinden op de stadsvloer. Deze week maakt ze haar laatste rondje: binnenkort wordt ze 66 jaar en dat is een mooi moment om afscheid te nemen, vindt ze. "Het is mooi geweest."

Zo rond 1991 trad Hemel aan als marktmeester. "Van mijn drie dochters ging toen ook de jongste naar school. Dus ik hield tijd over voor wat extra's." Ze is een tijdje sporthalbeheerder geweest, maar al snel solliciteert ze op de functie van marktmeester bij de gemeente Emmen. Vrijdag in Emmen en op zaterdag in Emmer-Compascuum.

Vrijheid, praatje en buitenlucht

Al van jongs af wist Hemel de markt te waarderen. "Mijn vader Gerard van de Cappelle was eigenaar van de Zaadspecialist en verkocht tijdens de weekmarkt bloemen, planten en pootaardappelen. Regelmatig ging ik een keertje mee." Ze was meteen verkocht. "De vrijheid, het praatje en alles lekker in de buitenlucht. Het was gewoon hartstikke gezellig."

Stoffenmarkt

In de afgelopen dertig jaar is de markt wel flink veranderd, vindt ze. "In het begin van de jaren negentig was de weekmarkt een echte stoffenmarkt. Vijftig tot zestig kramen met alleen textielwaren vormden toen de hoofdmoot." De jongste generaties kruipen echter niet meer zo snel achter de naaimachine, dus de stofkoopmannen zijn in aantal een stuk kleiner geworden.

Tegenwoordig is het aanbod ook veel gevarieerder. "We houden zogenoemde branchelijsten bij: maximaal zoveel groenteboeren, zoveel slagers, bloemisten en zoveel bakkers." Doe je dat niet, dan krijg je een erg monotoon aanbod", aldus Hemel.

Standwerkers

Een andere fenomeen dat aan populariteit lijkt te hebben ingeboet, is de standwerker die met luide stem en veel vertoon zijn waar aan de man bracht. "Die probeerden met slakkencrème of snoeischaren in een dag een goede slag te slaan. Vroeger was het knokken voor een spot: we hadden er slechts acht te vergeven terwijl er zich soms wel 20 gemeld hadden. Dus werd het loten."

Bij jongere generaties is een dergelijk bestaan minder in trek, denkt ze. "Als er geen plek voor je is, kun je niet verdienen. Het biedt voor jongere mensen misschien niet genoeg zekerheid."

Corona

Hemel beseft dat ze afscheid neemt in een vreemde tijd: de markt is door corona behoorlijk gekortwiekt. Alleen levensmiddelen zijn toegestaan. Zie je normaal op een markt soms wel zeventig tot tachtig kraampjes, nu mogen er nog maar dertig. "Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant is het fijn dat sommige marktkooplieden nog een paar centen kunnen verdienen."

Deze vrijdag maakt de marktmeester haar laatste vertrouwde rondje door het stadshart van Emmen. Er is geen afscheid ingepland, laat ze weten. Door corona kan er natuurlijk weinig. "Misschien een extra gesprekje hier en daar vanwege mijn vertrek. Maar echt weg ga ik natuurlijk niet. Volgende keer ben ik gewoon weer van de partij. Maar dan als klant."