Bouw van groter hospice in Assen van start

Volgens voorzitter Piet Gorter van hospice 'Het Alteveer' 'een zeer belangrijk moment'. "Na jaren van plannen maken en het zoeken naar een geschikte locatie, is de kop er eindelijk af. We kunnen bouwen."

Geen 'nee' meer verkopen

Al jaren is het huidige hospice aan de Burgemeester Agterstraat in de stad veel te krap behuisd. "We moesten nu zelfs nee verkopen en dat is vreselijk. Want dat wil je niet. Als mensen in hun laatste levensfase bij ons in huis een plekje zoeken wil je ze natuurlijk helpen. Als de krappe ruimte je dan belemmert, is dat verschrikkelijk. Straks hoeven we dat hopelijk niet meer, want qua ruimte krijgen we het dubbele", aldus Gorter.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De funderingspalen voor het nieuwe hospice in Assen worden de grond ingeboord (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Aan de Ter Aardseweg in de nieuwbouw heeft het hospice straks zes gastenkamers voor mensen in hun laatste levensfase, twee familiekamers, een stilteruimte en een kinderkamer. Ook is er speciaal plek ingeruimd voor de vrijwilligers en de zorgverleners.

Ruime kamers en airco

De kamers zijn straks zo ruim, dat gasten met hun bed ook zo de badkamer ingereden kunnen worden, zodat ze daar door de verpleging gewassen kunnen worden. Ook is het gebouw straks van goede ventilatie en airconditioning voorzien. "We hebben in het huidige hospice niks van dat alles. Dat is met die hete zomers van de afgelopen jaren haast niet te doen", vertelt Gorter.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Volgens voorzitter Gorter ligt de nieuwbouw op dit moment al voor op schema en kan het nieuwe hospice eind dit jaar al in gebruik genomen worden. "Hopelijk zijn we dan verlost van corona en kunnen we dat feestelijk doen. Want we kijken hier al jaren naar uit."

Steun nodig voor inrichting

De nieuwbouw kost 2,2 miljoen euro. De financiering daarvan is rond. Maar geld voor de inrichting van het nieuwe hospice ontbreekt nog. De Stichting Vrienden van het Hospice Assen zoekt nog dringend naar donateurs. "Maar dat is in deze tijden van corona lastig", zegt voorzitter Bonnie Mastenbroek. "Je kunt nu moeilijk ondernemers om steun vragen, die zitten zelf natuurlijk in een lastige positie."

Zo'n 2,5 ton is er nodig voor de nieuwe inventaris van het hospice. "We zitten al vijftien jaar op onze huidige locatie, daarvan zijn sommige spullen ook wel af. En aangezien we straks qua ruimte verdubbelen, hebben we ook meer nodig", aldus Mastenbroek.

Stenenactie

Ze beraden zich nog op speciale acties als Stichting Vrienden. Eentje ervan zal een stenenactie zijn, waarmee ook het huidige hospice tot stand kwam. "Mensen kunnen dan één of meerdere stenen doneren, zodat ze op symbolische wijze een steentje bijdragen aan het nieuwe hospice. Het zou mooi zijn als we op die manier al een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen", besluit Mastenbroek.

Eind dit jaar moet het nieuwe, grotere hospice van Assen met zes gastenkamers klaar zijn (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: