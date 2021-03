Meer bezoek verpleeghuizen, volwassenen mogen met z'n vieren buitensporten

Bewoners van verpleeghuizen mogen dinsdag 16 maart niet één, maar onder bepaalde voorwaarden twee bezoekers per dag ontvangen. Ook is het voor volwassenen weer mogelijk om met maximaal vier personen buiten te sporten. Dat zijn enkele 'correcties' die demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bekend hebben gemaakt tijdens een persconferentie.

De huidige maatregelen blijven gelden en worden verlengd tot en met dinsdag 30 maart. Het buiten sporten was al mogelijk voor mensen tot en met 27 jaar. "Er zijn weinig dingen gezonder dan samen sporten", legde Rutte uit, die daarbij ook wees op de geestelijke gezondheid. "Het is daarom mogelijk om met vier personen buiten te sporten op een sportaccommodatie."

Daarnaast wordt het aantal mensen dat in grote winkels (vijftig vierkante meter of meer) op afspraak mag komen winkelen verhoogd. Sinds vorige week woensdag mochten alle winkels twee mensen per verdieping tegelijkertijd in de zaak hebben. Ook moesten zij een afspraak hebben gemaakt. Voor grotere winkels wordt het aantal mensen voortaan bepaald op basis van een klant per 25 vierkante meter van de winkel. Er geldt een maximum van 50 personen. Op die manier moet het voor hen rendabeler worden om ook open te gaan.

Bewoners van verpleeghuizen die twee keer geprikt zijn, mogen een bezoeker extra per dag ontvangen. Een groot deel van de verpleeghuisbewoners is inmiddels gevaccineerd, waardoor de besmettingscijfers in deze groep omlaag zijn gegaan. Volgende stappen worden verder onderzocht.

'Rond Pasen nieuwe stappen'

Het kabinet wil bekijken of er over drie weken, rond Pasen, wel versoepelingen mogelijk zijn. Het aantal besmettingen moet dan niet veel verder zijn gestegen. Dan zou er vanaf 31 maart in de horeca meer mogelijk moeten zijn, zoals het opengaan van de terrassen. Ook zouden de Hbo-opleidingen en universiteiten weer fysiek les mogen geven. Hierbij moet de zogenoemde R-waarde wel rond de 1 zijn. Studenten zouden dan één dag in de week, nadat ze vooraf een sneltest hebben laten doen, weer onderwijs op locatie kunnen volgen.

Tot er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, kijkt het kabinet of de economische steunpakketten nog voldoen. Mogelijk is er meer steun nodig of worden de regelingen verlengd.

Zwemles weer van start

Al bekend was dat vanaf halverwege maart kinderen tot en met twaalf jaar weer naar zwemles mogen. Het kabinet heeft daartoe besloten met het oog op de naderende zomer, zodat vooraf kinderen les kunnen krijgen en mogelijk nog kunnen afzwemmen. Vanaf dinsdag 16 maart mogen kinderen naar zwemles worden gebracht indien ze geen klachten hebben, ouders moeten buiten wachten. "De kleedkamers zijn open, de douches niet", zei Rutte.

Afgelopen weekend lekte al uit dat het kabinet vanwege het relatief hoge aantal besmettingen weinig ruimte zag voor grotere versoepelingen, zoals het openen van de terrassen. Het gemiddelde aantal besmettingen ligt de afgelopen weken rond de 4500 en dat is nog te hoog. Om die reden wordt de avondklok verlengd tot en met woensdagochtend 31 maart. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week woensdag delen agenten 's avonds geen boetes uit. De uitzondering geldt alleen voor de verkiezingen.

Piek derde golf

Volgens De Jonge zijn de vooruitzichten de komende periode niet goed. "De piek van de derde golf ligt nog voor ons. Als de slechte vooruitzichten uitkomen, liggen de ziekenhuizen volgende maand net zo vol als vorig jaar. Laten we de dag niet prijzen voor het avond is", vond de minister. Hij ziet dat de Britse variant van het coronavirus inmiddels de overhand krijgt in de besmettingen. "Meer beheersing nu, betekent meer vrijheid straks."

Negatief reisadvies

Het negatieve reisadvies naar het buitenland blijft gelden tot en met 15 april. Dit advies is al sinds november van kracht. Tijdens de volgende persconferentie op 23 maart volgt een advies over de meivakantie. Rutte: "Hopelijk kunnen we dan iets zeggen over de zomervakantie."

Lees ook: