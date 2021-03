Drent maakt minder Kamerkans door grote partijkeuze

Dat legt professor Caspar van den Berg uit in de eerste aflevering van Drenthe Kiest. "Als er meer politieke partijen zijn, zijn de fracties ook gemiddeld kleiner en daarmee verkleint de kans om een Drent in de Kamer te krijgen", aldus Van den Berg.

De plek van een Drent op een kieslijst is ook bepalend. "Als je grote fracties hebt, van dertig of veertig mensen, dan heb je de ruimte om daar ook één of twee Drenten in te hebben. Maar als elke fractie maar acht of negen leden heeft, dan wordt de kans dat er ook mensen uit de minder dichtbevolkte gebieden in zitten kleiner."

Maar maakt het aantal Drenten in de Kamer ook uit? We zoeken het uit in de Drenthe Kiest YouTube-serie. We gaan in gesprek met Caspar van den Berg en Mark Strolenberg over representatie van de Drent in de Tweede Kamer. Bekijk dit hieronder.

Drenten op de kieslijst

Op je Drentse stembiljet kan je op 41 Drenten stemmen. Landelijk zijn dit er vijftien. Sommige partijen kiezen ervoor om speciale kandidaten, vaak regionale mensen, op de kieslijst te zetten. Zo kan het dus dat je in Drenthe op 41 Drenten kunt stemmen, maar elders in het land op minder.

Van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar regionale representatie in de politiek. De afgelopen periode zaten twee Drenten in de Tweede Kamer: Erik Ziengs (VVD) en Agnes Mulder (CDA). Drenthe is daarmee iets ondervertegenwoordigd.

Deze ondervertegenwoordiging betekent niet dat de Drentse belangen niet behartigd kunnen worden. "Je kan niet één op één stellen dat iemand die uit dezelfde regio komt, je het best kan vertegenwoordigen. Andersom kan iemand uit de Randstad Kamervragen stellen die juist voor Drenthe van belang zijn", benoemt Van den Berg.

Mark Strolenberg plakt zijn eigen verkiezingsposter (Rechten: RTV Drenthe)

Wel of geen zetel?

Mark Strolenberg is een van de Drenten die zich verkiesbaar stelt voor de aankomende verkiezingen. Op nummer 38 van de VVD-lijst blijft het spannend of hij een zetel gaat bemachtigen. Volgens Strolenberg is het wel van belang om op een Drent te stemmen en daarom is hij druk bezig om zichzelf herkenbaar te maken in de provincie.