Blijdschap over versoepelingen bij verpleeghuizen en zwembaden

De verruiming geldt alleen voor de bewoners die twee keer een prik hebben gehad. Het kabinet neemt met de versoepeling het advies over van het Outbreak Management Team, dat vorige week al had geadviseerd om deze stap door te voeren. "We hadden het daardoor wel zien aankomen, heel mooi", zegt Roeters. "Maar we zullen de komende twee weken nog wel even moeten doorkomen."

De verzorgingshuizen van ZZWD waren twee weken geleden als eerste Drentse instelling aan de beurt om gevaccineerd te worden. "Wij als verzorgingshuizen worden gevaccineerd door de huisartsen, verpleeghuizen zijn al wat verder."

'Snel verder versoepelen'

Ouderenorganisatie ANBO hoopt dat het kabinet de regels snel verder gaat versoepelen, naar bijvoorbeeld twee keer twee bezoekers op een dag. ANBO-directeur Anne Sipkens snapt dat het kabinet voorzichtig is, vanwege bezoekers die nog niet ingeënt zijn. "Maar de kans dat je nog ziek wordt als je de beide prikken gehad hebt, is klein. En als je al ziek wordt, is de kans klein dat dat ernstige gevolgen heeft. Je ziet dat aan de nu al teruglopende cijfers. Dan vinden wij dat de bewoners meer bezoek moeten kunnen krijgen. Het zijn mensen die vaak in de laatste fase van hun leven zitten. Zij hebben een grote behoefte aan contact met familie en vrienden, en omgekeerd."

Ook beroepsverenigingen in de ouderenzorg reageren instemmend op het besluit om het aantal bezoekers te verhogen in verpleeghuizen waar voldoende bewoners gevaccineerd zijn. ActiZ en Verenso noemen twee bezoekers per dag in deze fase van de coronacrisis verstandig. Ze zijn blij dat verpleeghuizen zelf mogen bepalen de bezoekregels te versoepelen.

"Zeer positief dat die ruimte er is", zegt een woordvoerder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. "De vaccinaties hebben invloed op het aantal besmettingen. Het gaat de goede kant op." Ook Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is tevreden. "Bewoners hebben geleden onder de maatregelen. Het is fijn dat er meer bezoek mogelijk is."

Zwembaden

Ook bij de Drentse zwembaden overheerst de blijdschap, nu ze per 16 maart weer zwemles mogen geven. Jeroen Jansen van zwemschool De Dolfijn in Assen is door het dolle heen. "Ik kan niet wachten. Ik heb de kinderen zo gemist." Het nieuws lekte de afgelopen dagen al uit, maar toch vertrouwde Jansen het nog niet helemaal. "Na de vorige persconferentie had ik zo'n raar gevoel. Toen het verlossende woord er vanavond uitkwam, werd ik zo blij."

De zwembaden waren sinds december dicht. Die droogte maakte Jansen en zijn collega's erg ongelukkig. Dat ze weer open mogen is ook belangrijk met het oog op de wachtlijsten. Normaal gesproken heeft De Dolfijn een wachtlijst van een tot drie maanden, afhankelijk van de locatie. "Nu moeten de kinderen die in augustus of september vorig jaar zouden beginnen, nog opgeroepen worden. Dat is bijna een jaar", stelt Jansen. "We gaan ons best doen en zoveel mogelijk zwemles geven wanneer we kunnen. We gaan knallen en dan zien we wel hoever we komen."

Lees ook: