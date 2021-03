Toekomstplannen voor het fietsen gepresenteerd

Fietsen is ook een belangrijk onderdeel van het toerisme in Drenthe (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media)

Wat is er nodig om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren? Dat hebben gemeentes, provincies en vervoerregio's de laatste maanden op een rijtje gezet. Een eerste inventarisatie van de maatregelen, die in totaal ongeveer een miljard euro kosten, zijn samengevoegd in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Dit plan werd vandaag gepresenteerd werd in Zwolle. De plannen zijn gericht op de periode tot 2025.

Als voorzitter van het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, waarin gemeentes, provincies, vervoerregio's en het Rijk verenigd zijn, presenteerde de Drentse gedeputeerde Henk Brink het NTF. Dat deed hij samen met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, die vandaag de groenste fietsenstalling van Nederland in Zwolle opende.

Belang voor Drenthe

Ook voor Drenthe is de fiets belangrijk. "Drenthe is de provincie ván en vóór fietsers", is dan ook in het NTF te lezen. Het plan is om de komende jaren vooral in te zetten op de doorfietsroutes die buitengebieden met de steden en steden onderling verbinden. De lokale fietsinfrastructuur moet verbeterd worden door veiligheidsknelpunten op te heffen, ontbrekende schakels te realiseren en lokale fietspaden op te waarderen. Ook onderstreept het NTF het belang van fietsen voor het toerisme in Drenthe. Om in onze provincie het fietsbeleid concreet vorm te geven, wordt er samengewerkt met programma's als 'Op Fietse' en 'Drenthe reist duurzaam'.

'Fiets steeds belangrijker'

Van Veldhoven denkt dat de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel wordt in Nederland. Investeren is volgens haar dan ook nodig. De gemeenten en provincies zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de bijdragen, maar het Rijk draagt vaak ook een deel bij.

Tour de Force is blij met de brede samenwerking tussen overheden en fietspartijen. "Wij hebben nu in beeld waar de uitdagingen liggen. We zijn er klaar voor en moeten aan de slag om samen versneld te investeren in de fiets", aldus voorzitter Brink.

De komende tijd wordt samen met het Rijk gekeken welke ideeën uiteindelijk worden uitgevoerd. In het najaar komt er naar verwachting een nader uitgewerkt Toekomstbeeld Fiets.