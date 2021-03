Winkeliers blij met extra mensen in de winkel: 'Geeft fantastisch gevoel'

MKB Drenthe is blij met de extra mogelijkheden die winkeliers krijgen om klanten te ontvangen. "Dit is weer een stapje verder. Als ondernemer wil je zoveel mogelijk mensen in de winkel. Dat geeft een fantastisch gevoel", vertelt voorzitter Hilbert Wiechers.

Tijdens de coronapersconferentie van het demissionaire kabinet werd bekend dat winkels meer mensen mogen ontvangen, als ze een oppervlakte van vijftig vierkante meter of meer hebben. Per 25 vierkante meter mag er een extra klant in de winkel op afspraak aanwezig zijn. "Dat geeft toch zo'n 95 tot 98 procent van de winkeliers meer mogelijkheden", denkt Wiechers.

'Stukje vrijheid terug'

"We krijgen weer een stukje vrijheid terug om te ondernemen", vervolgt de MKB Drenthe-voorzitter. "Ook ben ik blij met het concretere beeld over het perspectief als alles goed blijft gaan."

Ook Branchevereniging INretail is blij dat het kabinet nu toch het aantal klanten afhankelijk maakt van de grootte van de winkel. "Dit was hard nodig, omdat de regel van twee klanten per verdieping niet goed werkt voor veel winkels." Wel blijft de organisatie erbij dat het heropenen van winkels de enige oplossing is voor de sector. INRetail blijft erbij dat dit veilig kan en bepleitte dat vandaag ook in een kort geding.

Horeca

Waar het voor winkeliers positief is, daar wacht de horeca nog altijd op duidelijkheid. Mogelijk mogen de terrassen eind maart weer open, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacijfers. "Die onduidelijkheid blijft een drama", stelt Wiechers, die ook vertegenwoordiger is van de horeca.