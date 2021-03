‘Beloning voor inwoners Emmen die grijze container minder vaak aan de weg zetten’

Inwoners in de gemeente Emmen die straks minder (rest)afval in hun grijze container hebben, verdienen een vorm van beloning. Dat zei wethouder René van der Weide vanavond tijdens de bespreking van het gewijzigde afvalbeleid. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat inwoners per ophaalbeurt afrekenen.

Wie het goed doet, verdient een korting of een bonus. Wie minder vaak de container aan de weg zet, mag daar financieel voordeel uit verwachten, aldus de wethouder.

Onbetaalbaar

In februari kondigde Van der Weide aan dat de afvalinzameling op de schop moet. Het verwerken en het verbranden wordt steeds duurder en zelfs onbetaalbaar als het roer niet omgaat.

Elke inwoner in de gemeente Emmen is goed voor 200 kilo afval per jaar. In 2025 moet dat getal met de helft zijn teruggeschroefd. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de gemeente: het levert op termijn een besparing van een miljoen tot anderhalf miljoen euro.

Van der Weide denkt dat op het gebied van afvalscheiding nog een behoorlijke winst valt te maken. Gemiddeld verdwijnt er 50 kilo afval in de grijze bak dat daar eigenlijk niet thuishoort, zoals textiel of glas. Het nieuwe systeem moet mensen aanzetten tot bewuster gedrag, aldus de wethouder.

Prikkel

De gemeenteraad stonden gematigd positief tegenover het voorstel, maar heeft wel een stapel kanttekeningen en opmerkingen. Wat Auke Oldenbeuving (CDA) betreft mocht het beloningsidee leidend worden.

"In plaats van mensen als het ware te straffen met een tarief, kun je ze achteraf ook geld teruggeven voor goed gedrag. Met een soort bonus-malussysteem prikkel je mensen eerder om goed te scheiden", vond hij.

Andere fracties, zoals de PVV en 50Plus stelden vragen over hoogbouw. Veel appartementencomplexen moeten het vaak doen met een ondergrondse container. Johan Grethe van 50PLUS droeg het idee aan van een soort mini-milieustraatje voor bij appartementencomplexen.

Hoogbouw

Van der Weide dacht zelf ook al in die richting. "Bij sommige hoogbouw staat ook al een PMD-container. Daar kunnen we meer op inzetten, maar dat vergt wel een investering. Momenteel hebben we daar geen geld voor, maar daar gaan we dit jaar nog nader naar kijken."

De SP maakte zich zorgen over mensen die medicijnen gebruiken, waarbij het bijbehorende afval hun op kosten zou jagen. Enkele fracties vroegen zich ook af hoe het zat met luiers, die ook prijs opdrijven zouden kunnen werken. De wethouder liet weten die eerste groep te willen ontzien middels een tegemoetkoming.

Luiers

Wat betreft de luiers wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de bouw van een apart inzamelpunt. "Het onderzoek loopt en het ziet er positief uit."

Het is nog niet bekend welk tarief inwoners moeten gaan betalen per lediging. De gemeenteraad beslist hier pas in december over. De aangepaste afvalinzameling gaat vanaf volgend jaar in.

