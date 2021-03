Nieuwe vorm van onderwijs in Emmen: 'Iedereen verdient een kans'

In een pand aan de Vaso da Gamastraat is een klaslokaal ingericht en vlak daarnaast een kantine, zodat het klein en overzichtelijk blijft. Vanwege de coronamaatregelen konden de leerlingen niet terecht voor hun theorielessen bij de EMCO-groep.

'Door ongeluk kan ik niet meer zwaar werken'

"Het gaat goed tot dusver. We zijn net begonnen", zegt leerling Nico Aalderink (23). Via Menso, die mensen op weg helpt naar werk en school, kwam hij bij de opleiding terecht. "Ik kan door een ongeluk geen zwaar werk meer doen. Uiteindelijk wil ik in de logistiek terechtkomen, dus die kant wil ik op."

"Ik heb eerst een ICT-opleiding gedaan. Daar was ik mee gestopt en nu kwam dit op mijn pad", zegt Joshua Puts (19). "Daar ben ik blij mee. Ik zat maar wat thuis, me te vervelen. Nu heb ik ritme en doe ik weer wat."

In de ochtend krijgen de leerlingen van de opleiding theorielessen, deels digitaal. In de middag lopen zijn in het eerste jaar stage bij de EMCO-groep. De opleiding facilitair medewerker is heel breed, daarom is daarvoor gekozen in deze nieuwe vorm.

'Positief'

In de keuken is ook een stagiair bezig. "Het gaat heel goed, ik ben positief", zegt kok Bart Moolhuizen en tevens stagebegeleider. "Ze zijn actief, betrokken en nieuwsgierig. Belangrijke dingen zijn dat voor een student. In dit beroep kunnen we ook veel nieuwe mensen gebruiken. En een rustigere manier van leren, wat meer praktijkgericht. Ik denk dat dat heel goed is."

Ook Judith Bakker is als docent positief tot dusverre. "Ze zijn lekker bezig. Vinden het leuk, overzichtelijk. Hier word ik heel blij van."

Maatwerk

"Het reguliere beroepsonderwijs is natuurlijk fantastisch, maar het op het moment dat je net iets meer tijd nodig hebt. Of het spannend vindt om elk uur van klas te wisselen en naar een andere docent te gaan, dan is het natuurlijk heel mooi dat je les krijgt op één locatie met een vertrouwde groep om je heen", zegt Linda Westendorp van Menso. Zij nam het initiatief voor deze opleiding. "Ik denk dat dat de succesfactoren zijn van dit traject."

In het eerste jaar is de stage bij de EMCO-groep. In het tweede jaar wordt nagestreefd dat de leerlingen zelf hun stage regelen. Alle leerlingen die nu gestart zijn, waren in beeld bij Menso. Menso voert ook onder meer de leerplichttaken uit. "Werken is niet altijd de oplossing in dit geval. Hoe mooi is het dat wat we bedacht hebben, nu echt wordt uitgevoerd. Ik word hier heel blij van."

Na twee jaar wordt de opleiding geëvalueerd. Daarna wordt er mogelijk gestart met een nieuwe klas.