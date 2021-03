Horeca nog in wachtkamer over terrasopening: 'Ik zie te weinig perspectief'

Terrassen mogen mogelijk met Pasen weer open, als de coronacijfers het toelaten. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie die hij gaf met Mark Rutte.

"Zoals het nu lijkt mag het terras vanaf 1 april open, maar het is nog steeds onzeker", zegt Arjen Vosseberg, eigenaar van Hotel Café Restaurant Boschzicht in Echten. "Pas als ze concreet zeggen: volgende week mag je open, dan zijn we blij. De boodschap is al vijf maanden hetzelfde, dus ik word er niet meer warm of koud van."

Jan van Es is eigenaar van Eetcafé Groothuis, hij ziet geen enkel perspectief in de woorden van Rutte en De Jonge. "Ik heb niet eens gekeken. Vooraf was alles al duidelijk. Voor de horeca willen ze misschien, eventueel een volgend moment kijken naar wat er mogelijk is." Te veel slagen om de arm volgens Van Es, die ook voorzitter is van de Emmer afdeling van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Ik zie te weinig perspectief."

'Heel kleine stap'

Die mening deelt de landelijk directeur van de KHN, Dirk Beljaarts. "Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende", stelt hij. "We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen 'de horeca' is geholpen. Volgens de KHN-baas zijn er veel horecazaken die geen terras hebben.

Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet kunnen maken dan normaal. De Jonge zei tijdens de persconferentie al dat er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is "wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten."

Dat is ook een van de weinig lichtpuntjes die Vosseberg van Boschzicht ziet. "We worden in ieder geval genoemd. In het begin hoorde je tijdens de persconferentie niks over de horeca." Zelf gooide hij nog een steen in de vijver door in februari zijn terras een middag open te gooien. "Dat zorgde wel voor reuring", zegt de horecabaas, die verschillende landelijke media haalde. Met de actie maakte hij duidelijk dat hij klaar is voor versoepeling. "Als ze zeggen mogen morgen open, rijd ik vanavond nog naar de groothandel. Het terras staat, er zitten alleen nog afzetlinten omheen."

'Terras is geen bedrijf'

Mark Bergmans van Hotel Grand Café De Brink en Hotel Wesseling in Dwingeloo ziet het anders. Hij zegt veel meer voorbereidingstijd nodig te hebben. "De opstarttijd voor een terras vergt twee weken. Je moet een menu samenstellen en dat kan pas als je weet wanneer je open kan. Gasten verwachten wel dat ze hetzelfde kunnen eten als normaal. Ik kan ook tosti's maken en appeltaart serveren, maar het hangt van het type bedrijf af wat je wilt."

Volgens Bergmans is de discussie over het openen van een terras echter niet de juiste. "Een terras is geen bedrijf, het is een onderdeel van de bedrijfsvoering. 'Gooi de terrassen open' is een loze kreet, waar je eigenlijk weinig mee kunt", zegt hij. "Want bij mooi weer komen mensen op het terras, maar mogen ze bij slecht weer naar binnen? En mogen ze binnen naar het toilet?"

Bergmans, die in maart besloot zijn hotels te sluiten terwijl dat niet verplicht was, heeft behoefte aan andere versoepelingen. "Met twee mensen op anderhalve meter op het terras, kun je geen goede omzet maken", zegt hij. "Laat ons eerst weer maaltijden op de hotelkamers serveren en een ontbijt aanbieden. Daarvoor komen de gasten bij ons. In de eerste lockdown mochten we dat ook en moesten terrassen juist sluiten."

