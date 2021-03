Steeds meer hondenuitlaatservices in Drenthe

Het aantal hondenuitlaatservices in Drenthe is de afgelopen vijf jaar (2016-2021) hard gestegen. In 2016 waren er nog 22 bedrijven, terwijl er in 2021 al 37 geregistreerd staan. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Met een groei van 68 procent ten opzichte van vijf jaar geleden staat Drenthe op de vierde plaats in Nederland. De toename is het grootst in de andere twee noordelijke provincies, Groningen en Friesland, en in Limburg. In Groningen steeg het aanbod met 80 procent, in Friesland met 78 procent en in Limburg met 76 procent.

Met in dit jaar gemiddeld 16,9 hondenuitlaatservices per 100.000 huishoudens ligt het Drents gemiddelde net iets onder het Nederlands gemiddelde van 18 hondenuitlaatservices per 100.000 huishoudens. In Flevoland is het aantal hondenuitlaatservices afgezet tegen de bevolking het grootst: 24 per 100.000 huishoudens.

Op onderstaand kaartje kun je de ontwikkeling van het aantal hondenuitlaatservices in de laatste vijf jaar per provincie zien. De stipjes geven de vijftien Nederlandse gemeenten aan waar het grootste aantal hondenuitlaatservices zit.

Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis hebben meer mensen een huisdier in huis genomen. De asiels zijn leger dan ooit en de vraag naar puppy's ligt sinds het begin van de crisis hoog.