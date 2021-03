Volleybalster Fleur Meinders verkiest Apollo 8 boven Project 2022

Fleur Meinders (19) uit Beilen blijft minimaal nog één seizoen bij Apollo 8 uit Borne spelen. De spelverdeelster was uitgenodigd voor Project 2022 van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Daarin worden jonge talentvolle speelsters, vanaf mei, anderhalf jaar lang fulltime opgeleid op Papendal voor het WK dat in 2022 in Nederland gespeeld gaat worden.

"Ik voel me goed op m'n plek in Borne. Dat wil ik niet opgeven om fulltime op Papendal te gaan trainen. Ik vind het spelen van wedstrijden belangrijk voor m'n ontwikkeling. Hoeveel en wat voor wedstrijden ik bij Project 2022 zou gaan spelen, was nog niet helemaal duidelijk", zegt Meinders die voor 1 maart een beslissing moest nemen.

Top acht van de wereld

Technisch directeur Joop Alberda van de Nevobo ziet het Project 2022 als een 'tussensprint' richting het WK 2022. Hiermee wil hij een bredere basis creëeren voor het nationaal team. Uiteindelijk moet deze investering leiden tot een continue positie in de top acht van de wereld.

Landskampioen?

Meinders is met haar club Apollo 8 uit Borne verwikkeld in de play-offs om het landskampioenschap. Samen met Sliedrecht, Sneek en Zwolle spelen ze eerst een volledige competitie: zes wedstrijden per team dus. Daarna gaan de nummers één en twee in een best-of-five-serie uitmaken wie er landskampioen wordt. Apollo won zaterdag de eerste wedstrijd van de play-offs met 3-0 van Zwolle.

Carrière Meinders

Meinders maakte kennis met volleybal bij Smash in Beilen. Daarna vertrok ze naar Sudosa-Desto in Assen en maakte vervolgens de overstap naar het Talentteam op Papendal. In vier jaar tijd onderging ze daar een metamorfose van diagonaal tot spelverdeelster.

