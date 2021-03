Schaatser Remo Slotegraaf tekent contract bij opleidingsploeg Jumbo-Visma

"Eerst was het een droom, toen werd het een doel en nu heb ik dat doel bereikt", zegt Slotegraaf enthousiast.

De talentvolle Drent brak november vorig jaar door bij het grote publiek. Als junior was hij één van de smaakmakers bij het NK allround voor senioren. Hij reed drie persoonlijke records en mocht uiteindelijk voor het eerst in zijn carrière ook een officiële tien kilometer rijden. Het leverde hem de zevende plaats in het eindklassement op.

Sfeer proeven

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma bestaat uit zes schaatsers en wordt geleid door Sicco Janmaat en Jac Orie. Afgelopen week trainde Slotegraaf al mee met de zwart-gele brigade. "Het was de laatste week dat er getraind werd. Zo kon ik toch nog een beetje sfeer proeven", reageert Slotegraaf. "In april pakken we de draad weer op."

Slotegraaf onderbreekt het gesprek onverwacht met": "Wowwww, ik krijg nu een berichtje van Kjeld Nuis, dé Kjeld Nuis. Dat is wel superleuk". Nuis die een jaar geleden vertrokken is bij Jumbo-Visma feliciteert de Drent met z'n transfer.

Keuze uit drie ploegen

De allrounder uit Peize had overigens de keuze uit drie ploegen. "Het was een luxe dat ik wat te kiezen had en vervolgens was het best lastig om de andere ploegen af te bellen. Maar Jumbo-Visma is de ploeg waar ik altijd al graag naartoe wilde. Het grote verschil met talentNED is dat je daar altijd tussen leeftijdsgenoten trainde en dat ik nu tussen de grote mannen terecht kom. Maar ik ben niet bang dat ik het trainingsniveau niet aankan."

Corona

Slotegraaf kreeg afgelopen winter overigens nog corona. Maar hij was net weer op tijd hersteld om tussen Kerst en Oud en Nieuw te strijden voor EK en WK-tickets. Dat lukte niet. Maar hij reed wel een aardige 5.000 meter en van z'n persoonlijk record op de 1.500 meter reed hij nog eens anderhalve seconde af.

Het seizoen eindigde in mineur omdat er, vanwege corona, een streep door het NK en WK voor junioren ging.