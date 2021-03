Waar is de Kip met de Gouden Eieren gebleven?

Bijna 25 jaar geleden maakte beeldend kunstenaar Jan van der Meulen uit Nieuw-Balinge vijftien staaldrukken van 'De Kip met de Gouden Eieren'. Een zeer kleurrijk kunstwerk, dat destijds de deur uitvloog. Eentje staat in het depot van het Drents Museum, de ander is in bezit van het Drukkerijmuseum in Meppel. Maar waar zijn de andere dertien?

De nieuwe Stichting Kunsteductie en Culturele Evenementen (SKEC) in Assen is ernaar op zoek. Ze heeft geen idee waar ze alle dertien uithangen. Ook de maker zelf heeft geen idee. Hij heeft er nooit een lijst van bijgehouden.

Grootste vlakdruk aller tijden

Maar de eerste grote tentoonstelling van SKEC komt eraan. En ook Jan van der Meulen z'n werk hangt er. Eind augustus is het zover, in Kunstplaza Schurer. En de titel voor deze eerste expositie is, je raadt het al, 'De Kip met de Gouden Eieren'.

Want er staat kunst centraal, die met speciale vlakdruktechnieken is gemaakt, zoals zeefdruk, litho's, houtsneden, maar ook staaldruk, een zelf ontwikkelde druktechniek door Jan van der Meulen. Want ter ere van het 200-jarig bestaan van de vlakdruktechniek, in 1997, maakte Jan van der Meulen in oktober van dat jaar de grootste vlakdruk aller tijden; 'De Kip met de Gouden Eieren'. Het is een vlakdruk met acht kleuren van een dusdanige afmeting, 91 bij 131 cm, wat mogelijk was door een speciaal door Van der Meulen ontwikkelde staaldruktechniek. Hiermee haalde hij een vermelding in het Guiness Book of Records.

'Wie heeft er eentje en waarom?'

Voor de stichting aanleiding om van alle vijftien kippen met gouden eieren het levensverhaal te vertellen, zegt SKEC-secretaris Johan Schurer. "We willen ze stuk voor stuk opsporen met het verhaal van de eigenaar die het nu in bezit heeft. Waarom hebben ze de staaldruk van Van der Meulen destijds gekocht, of van wie hebben ze het gekregen, en waar hangt 'ie nu? En wat spreekt ze erin aan?"

De verschillende verhalen rond De Kip met de Gouden Eieren wil de Stichting graag verwerken in de expositie. Behalve het werk van Jan van der Meulen, zijn er kunstwerken te zien van onder meer de Drentse kunstenaars Siemen Dijkstra, Erik van Ommen, Reinder Homan en Rineke Hollemans.

Het verhaal van alle vijftien

"En het zou echt hartstikke mooi zijn als we tegen die tijd van alle vijftien kippen het verhaal kunnen vertellen. Wie kocht ze in 1997, waarom, wie zijn anno 2021 de bezitters, hangt 'ie op een mooie plek, wat maakt het kunstwerk bij ze los, of staat 'ie misschien ergens stof te vangen op zolder? We hopen op een zo compleet mogelijk beeld", aldus Schurer.

Naar aanleiding van deze expositie wil SKEC ook de belangstelling wekken voor educatieve projecten op scholen. "We betrekken hierbij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. We verbinden beroepskunstenaars aan scholen, waar de kunstenaar lessen zal verzorgen. Hiermee willen we kunstlessen bieden op hoog niveau, docenten ontlasten en bovenal kinderen en jongeren enthousiast maken voor het beroep van kunstenaar", aldus SKEC.

Bezitters van van het bonte kunstwerk, of mensen die weten waar een exemplaar van 'De Kip met de Gouden Eieren' is gebleven, kunnen mailen naar info@skec.nu.