MHBOS: Gert Jakobs heeft sportjournalistiek altijd omarmd

Maar liefst vijf keer neemt Jakobs deel aan de Tour de France. Daarnaast is 'de krachtpatser uit Emmen' een kwart van de Nederlandse equipe tijdens de ploegentijdrit op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles.

Tegenwoordig zullen de meeste mensen Jakobs kennen van zijn onnavolgbare optredens in praatprogramma's over de wielersport. Zo is hij gedurende de Tour de France regelmatig een uitgesproken gast in Tour du Jour.

Drentse vrienden

Dankzij zijn sportieve prestaties krijgt Jakobs veel te maken met sportjournalisten. Herbert Dijkstra is bijvoorbeeld een handig contact als het aankomt op een wieleranalyse. De inwoner van Vries doet ieder jaar namens de NOS het verslag rondom de Tour de France. "Als ik thuis de Tour zit te kijken, app ik altijd met Herbert. Het gaat dan vooral om de inside information, want het verhaal van de dag hebben de mensen al gezien. Met die unieke verhalen kan ik 's avonds snoeihard demarreren op televisie."

Jos Albers, Gert Jakobs, Maarten Ducrot en Erik Breukink tijdens de Olympische Spelen van 1984 (Rechten: Gert Jakobs / www.gertjakobs.nl)

Derksens kanonnade

In het begin is dat best even spannend: "Ik was geïmponeerd door gasten bijvoorbeeld. Dan zat daar Peter R. de Vries, die mij vervolgens de les ging lezen over wielrennen. Daar werd ik een beetje stil van." Met een kanonnade van Johan Derksen tot gevolg: "Jakobs! Wat ben je nou voor klootzak? Je moet niet bang zijn voor die Peter R. de Vries! Wielrennen is jouw vak, dus jij gaat zeggen wat jij vindt." Een wijze les van de snor: "Dat ben ik nooit meer vergeten."

Liefde voor Smeets

Waar de meeste sporters niet zitten te wachten op die opdringerige sportjournalisten met hun vervelende vragen, ervaart Jakobs dat op geheel eigen wijze. Het hoeft volgens de Drent namelijk niet altijd haat en nijd te zijn tussen sportjournalisten en sporters. Zijn relatie met Mart Smeets is daarvan het bewijs. De nestor van de vaderlandse sporttelevisie heeft er zelfs voor gezorgd dat Jakobs een loodzware editie van de Tour de France uitfietst.

Smeets kreeg in de smiezen dat Jakobs in zijn laatste jaar als profwielrenner niet goed in zijn vel zat bij Festina, zijn toenmalige ploeg. "Hij had het na twee dagen al door, waarop hij zei: 'Jakobs, één ding hè: deze Tour de France ga jij uitrijden. Jij finisht iedere dag op tijd en je gaat dit uitrijden. Voor mij en voor jezelf.' Ik zag het echt helemaal niet meer zitten. Het was een bende bij dat Festina, maar Smeets heeft mij er wel helemaal doorheen getrokken."

Zonder de sportjournalist had hij de fiets naar eigen zeggen al lang aan de kant gegooid. Waar de één na de andere teamgenoot opgeeft, blijft Jakobs bikkelen: "Ik stond echt op het punt om eruit te stappen en toen kwam Smeets. Dat is wel even een handvat wat je nodig hebt. Iedere dag als ik strontkapot zat en de wereld voor een doedelzak aankeek, dacht ik: Mart Smeets staat op de streep en die wacht op mij. En die laat ik niet wachten."

Geen bedreiging

Sporters moeten sportjournalisten dan ook niet zien als een bedreiging, is Jakobs van mening; "Zij zijn er ook voor jou hè. Als er geen televisie, radio of schrijvende pers zou zijn geweest, dan kun je allemaal je fietsje aan de wilgen hangen. Dankzij hen kun je met je sport geld verdienen. Ze zijn een meerwaarde voor jou en voor de sport. Je moet sportjournalistiek omarmen. Zij doen ook gewoon hun werk."

