Zwerfafval frustreert Dierenbescherming: 'Helaas een ondergeschoven kindje'

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de natuur. Een hardnekkig nadeel is ontegenzeggelijk de hoeveelheid toegenomen zwerfaval waar dieren de dupe van worden. Zo moest een boer uit De Krim vorige week al lijdzaam toezien hoe één van zijn koeien was gestorven door het eten van zwerfafval. En ook in andere natuurgebieden is je eigen troep opruimen blijkbaar een te groot offer.

Schering en inslag

"Het is sowieso waar dat er meer zwerfafval is. En dan zijn mondkapjes nog niet eens het grootste probleem", vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. Maar als er op het gebied van zwerfafval in de natuur één probleem is waar de Dierenbescherming liever gisteren dan vandaag van is verlost, is het afval van (hobby)vissers. "Troep van vissers is schering en inslag", zegt ze.

Geen onlogische conclusie, want het aantal vissers langs de waterkant is flink toegenomen in coronatijd. Daar is niks mis mee, mits je je stek netjes achterlaat. En daar schort het op veel plekken aan, weet Silos. "Er wordt nogal slecht omgegaan met opruimen. Haken, visdraad, dobbers, noem maar op, we komen werkelijk van alles tegen. En er zit ook wel eens een mondkapje bij."

Een meerkoet met een vishaak in de snavel (Rechten: Dierenambulance Zuid-Holland)

Het probleem speelt in heel Nederland, legt ze uit. Om er een beeld van te schetsen, vertelt ze over een situatie bij Wildopvang Krommenie. "Die verzamelen verwijderd visgerei bij dieren in een grote emmer. Normaal gesproken zit in die emmer alleen een klein bodempje van wat in een jaar wordt aangetroffen, maar nu zit die emmer overvol. Ik durf wel te zeggen dat de troep die alleen vissers achterlaten in een jaar tijd is verdubbeld."

Handhaven lastig

Hoe je zwerfafval kunt tegengaan, is volgens Silos lastig. "Dat is in ieder geval geen taak voor de Dierenbescherming. Wij komen vaak om de hoek kijken als het al is misgegaan en kunnen mensen via social media slechts oproepen om gewoon je rommel op te ruimen." Ze heeft er begrip voor dat de milieupolitie of natuurboa's hier ook moeilijk op kunnen handhaven. "Zij hebben al genoeg zaken waar ze zich over moeten buigen. Zwerfafval is helaas een ondergeschoven kindje, maar wel eentje dat te triest voor woorden is."

Met het voorjaar in aantocht voorziet de Dierenbescherming dat nog meer dieren in de problemen zullen komen tijdens het broedseizoen, vooral jonge watervogels. "Hoe weerhoud je mensen ervan om afval gewoon in de natuur te laten slingeren? Op die vraag zoeken we al heel lang antwoord. We kunnen niets anders dan beroep doen op het gezonde verstand van iedereen die zich in de natuur begeeft."

Vandaag voor de tweede keer in een paar dagen tijd een melding gehad van een eend met een mondkapje om zijn lijf. Beide... Posted by Dierenambulance Noord en Midden Drenthe on Monday, March 8, 2021

Lees ook: