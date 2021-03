Justitie: Zwollenaar lid van internationale heroïnebende die leverde naar Emmen

De heroïne was verpakt in marmeren tegels (Rechten: Politie)

Een Zwollenaar die in juni 2019 werd opgepakt in Emmen, vertolkte een belangrijke rol in de wereldwijde heroïnesmokkel. Dat is de overtuiging van justitie, die vandaag vijf jaar gevangenisstraf tegen hem heeft geëist. Hij werd op heterdaad betrapt in Emmen toen daar net 170 kilo van de verdovende drug geleverd was.

De heroïne was verpakt in gesealde zakken. Die waren verstopt in marmeren tegels, afkomstig uit Iran. De tegels zaten in houten kratten en waren duizenden kilometers vervoerd per vrachtwagen. Dat meldt RTV Oost.

De recherche was getipt over de waardevolle lading en stond het transport al op te wachten. Op de ingang van de loods, waar de tegels met kostbare inhoud werden uitgeladen, stond een camera gericht. Het hele tafereel staat op film.

Uithalers

Toen het arrestatieteam de loods in Emmen binnenviel, ontstond er grote paniek bij de uithalers. In alle hectiek vernielden ze hun (encryptie)telefoons en gooiden pakketten heroïne over de muur.

Die dag, eind mei 2019, waren er verschillende uithalers actief, onder wie de Zwollenaar. Met een heftruck werden de pallets uit de vrachtwagen gehaald. Ze sloegen de tegels stuk met mokers om de heroïne in handen te krijgen. De eerste vijftien kilo die werd uitgepakt, ging met een Volvo V70 op weg naar een opdrachtgever. De koerier werd onderweg aangehouden. De drugs zaten in een verborgen ruimte van de stationwagen.

De Iraniër

De Zwollenaar zegt dat hij wist van het drugstransport. Maar hem was verteld dat het om softdrugs ging, zegt hij. Volgens het OM houdt de Zwollenaar zich van de domme. Het OM beschikt over afgeluisterde gesprekken van de Zwollenaar in de Farsi-taal, hij is van Iraanse afkomst. In die gesprekken gaat het over '71 stuks zijn voor de Iraniër'. "En de Zwollenaar was de enige Iraniër die er die dag bij was", zegt de officier van justitie.

Ook ging het in de gesprekken over "twee soorten". Dat blijkt te kloppen. De partijen heroïne waren gemerkt met twee kleuren stickers. Ook wist hij van de Volvo met de verborgen ruimte. "Hij was daar niet alleen maar om een handje te helpen", zegt de officier van justitie. "De Zwollenaar wist van de hoed en de rand."

Drugsverleden

De Iraanse Zwollenaar heeft een crimineel verleden. In 2003 werd hij in Duitsland veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor drugshandel. Inmiddels woont hij op een flatje in de wijk Aa-landen, maar heeft hij grote gokschulden. "Voor die klus zou ik twee- of drieduizend euro krijgen", zei hij vandaag in de rechtbank. Het zou een schijntje zijn, afgezet tegen de miljoenen-waarde van de partij.

Opdrachtgevers

Naast de Zwollenaar werden er die dag vijf andere mannen aangehouden, allen van Turkse komaf. Drie van hen stonden ook vandaag terecht en hoorden celstraffen van vier en vijf jaar tegen zich eisen. Volgende maand staan de vermeende opdrachtgevers voor de rechtbank.

De veronderstelde kopstukken zijn naar voren gekomen in een veel groter politieonderzoek, genaamd Horizon City. Dat gaat over de smokkel van duizenden kilo's heroïne door Azië en Europa. Verschillende leden van deze internationaal opererende heroïne-clan zijn aangehouden.

