Gemeente Emmen mag twee 170 jaar oude lindes kappen

De gemeente Emmen wil de lindes samen met negen andere bomen kappen om een nieuwe riolering, nieuwe bestrating, straatmeubilair en nieuw groen in de Hoofdstraat en omliggende straten aan te kunnen leggen. De Raad is het eens met de gemeente dat de bomen nu al in een slechte staat verkeren en dat het verleggen van het riool de levensduur van de bomen niet echt zal verlengen.

Maatschappelijk belang

Bovendien mag Emmen van de Raad een zwaarder gewicht toekennen aan het maatschappelijk belang van een goede waterafvoer in de Hoofdstraat, dan het behoud van de bomen. Met het behoud van de lindes zou tevens de herstructurering van de Hoofdstraat en omliggende straten in de klem komen. Na de kap van de bomen kan de nieuwe riolering in de grond en ontstaat er meer ruimte om meer groen en nieuwe bomen aan te planten.

Ook ziet de Raad geen harde aanwijzingen dat de kap van de bomen ten koste zal gaan van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen en vogels. Uit onderzoek van de gemeente bleek niet dat er zich nesten of verblijfplaatsen in de bomen bevinden. De uitspraak is een meevaller voor de gemeente, omdat die de bomen voor het begin van het broedseizoen, vanaf 15 maart, wilde kappen. Anders had ze tot half juli moeten wachten en hadden de werkzaamheden aan het riool uitgesteld moeten worden.

Koele kamer

Voor Hoofdstraatbewoner Gerard ter Veer valt het allemaal tegen. Hij wilde de bomen, die vlak bij zijn woning staan, behouden. Onder meer omdat de bladerkroon in de zomer zijn kamer koel houdt. Bovendien vindt hij het zonde om twee bomen te vellen, die al bijna twee eeuwen in de Hoofdstraat staan en veel van de geschiedenis van Emmen aan zich voorbij hebben zien trekken.

